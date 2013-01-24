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    Performance Series

    Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

    58PUS8505/12
    Загальна оцінка / 5
    3 нагороди
    • Серія Performance: найкраща для перегляду Серія Performance: найкраща для перегляду Серія Performance: найкраща для перегляду
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    • Відтворити Пауза

      Performance Series Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

      58PUS8505/12
      Загальна оцінка / 5
      3 нагороди

      Серія Performance: найкраща для перегляду

      Це телевізор, який Ви шукаєте. Висока якість зображення. Вишуканий дизайн. Чудовий звук. Голосове керування зі штучним інтелектом. Ambilight для перегляду з ефектом занурення, як ніколи раніше. Усе необхідне для захоплюючого кіновечора, перегляду спортивних програм чи ігрового марафону на вихідних. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Performance Series Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

      Серія Performance: найкраща для перегляду

      Це телевізор, який Ви шукаєте. Висока якість зображення. Вишуканий дизайн. Чудовий звук. Голосове керування зі штучним інтелектом. Ambilight для перегляду з ефектом занурення, як ніколи раніше. Усе необхідне для захоплюючого кіновечора, перегляду спортивних програм чи ігрового марафону на вихідних. Переглянути усі переваги

      Серія Performance: найкраща для перегляду

      Це телевізор, який Ви шукаєте. Висока якість зображення. Вишуканий дизайн. Чудовий звук. Голосове керування зі штучним інтелектом. Ambilight для перегляду з ефектом занурення, як ніколи раніше. Усе необхідне для захоплюючого кіновечора, перегляду спортивних програм чи ігрового марафону на вихідних. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Performance Series Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

      Серія Performance: найкраща для перегляду

      Це телевізор, який Ви шукаєте. Висока якість зображення. Вишуканий дизайн. Чудовий звук. Голосове керування зі штучним інтелектом. Ambilight для перегляду з ефектом занурення, як ніколи раніше. Усе необхідне для захоплюючого кіновечора, перегляду спортивних програм чи ігрового марафону на вихідних. Переглянути усі переваги

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        Performance Series

        Performance Series

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

        Усього:

        Серія Performance: найкраща для перегляду

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

        • Телевізор 146 см (58 д.) із Ambilight
        • Підтримка основних форматів HDR
        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        • Android TV / голосове керування зі ШІ
        Магія Ambilight. Лише від Philips.

        Магія Ambilight. Лише від Philips.

        З Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.

        Android TV. Просто розумний.

        Android TV. Просто розумний.

        Налаштуйте ваш телевізор Philips Android TV відповідно до ваших уподобань. Переглядайте Amazon та YouTube цього тижня, чи Rakuten TV та Netflix наступного – без проблем. Чіткий, інтуїтивний інтерфейс дозволяє сконцентруватися на контенті, який ви любите. Переглядайте з легкістю останні серіали з місця, де ви зупинилися, або слідкуйте за новинками.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

        Телевізор Philips 4K UHD. Яскраве зображення HDR.

        Телевізор Philips 4K UHD. Яскраве зображення HDR.

        Телевізор Philips 4K UHD підтримує усі основні формати HDR, зокрема HDR10+ та Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві поверхні блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.

        Голосове керування. Вбудований Google Помічник. Підтримка Alexa.

        Голосове керування. Вбудований Google Помічник. Підтримка Alexa.

        Керуйте телевізором Philips Android TV за допомогою власного голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім домашнім розумним пристроям, сумісним з Google Помічником, – наприклад, зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану. Не обов’язково шукати пульт дистанційного керування. Тепер можна за допомогою голосу керувати телевізором Philips Smart TV через пристрої із підтримкою помічника Alexa, як-от Amazon Echo. Вмикайте телевізор, перемикайте канали, переключайтеся на ігрову консоль тощо за допомогою голосового помічника Alexa.

        Play-Fi. Аудіо в режимі Multi-Room.

        Play-Fi. Аудіо в режимі Multi-Room.

        DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.

        Підтримка HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Підтримка HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними.

        Срібляста металева рамка. Центральна поворотна підставка.

        Хочете поставити телевізор у куті чи в незвичному положенні? Центральна поворотна підставка дозволяє повернути його під кутом. Незалежно від розміщення телевізора, срібляста рамка додаватиме вишуканості.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          58  дюймів
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          146  см
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Система попіксельної обробки зображення
          Процесор P5 Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • HDR10+
          • Dolby Vision
          • 2100 PPI

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          Відеовходи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Музика Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • Netflix
          • Amazon instant video
          • BBC iPlayer
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер під’єднання пристрою
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Дистанційне керування
          з голосом
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Помічник
          • Пульт ДК з мікрофоном
          • Працює з Alexa

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротові з’єднання
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          Інші з’єднання
          • Супутниковий конектор
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Сенсор світла
          • Екорежим
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          357025
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          58
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          146
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          88  Вт
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          172  Вт
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Покращення звуку
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Dolby Atmos
          • 5-смуговий еквалайзер
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Підсилення низьких частот
          • Чіткий діалог
          • Нічний режим
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт

        • Розміри

          Ширина коробки
          1445  мм
          Висота коробки
          880,0  мм
          Глибина коробки
          160,0  мм
          Ширина телевізора
          1298,7  мм
          Висота телевізора
          765,1  мм
          Глибина телевізора
          81,9  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1298,7  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          830,1  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          253,6  мм
          Глибина підставки
          253,6  мм
          Висота підставки
          65,0  мм
          Ширина підставки
          750,0  мм
          Вага виробу
          17,9  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          21,0  кг
          Вага з упаковкою
          26,0  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          300 x 200 мм

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Світла срібляста металева рамка
          Конструкція підставки
          • Світло-срібляста центральна основа, що вигнута дугою
          • Поворот +/- 15 градусів
          • Срібляста хромована вигнута підставка

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Шнур живлення
          • Підставка на стіл
          Батареї в комплекті
          2 батареї AAA

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл
        • Батареї в комплекті: 2 батареї AAA

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • *Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо)
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Зауважте, що додатки Amazon Apps можуть бути недоступні у вашій країні. (Зараз додатки Amazon Apps працюють лише у Великобританії, Німеччині та Австрії).
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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