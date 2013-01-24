Голосове керування із штучним інтелектом. Вбудований Google Помічник. Підтримка Alexa.

Керуйте телевізором Philips Android TV за допомогою власного голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім домашнім розумним пристроям, сумісним з Google Помічником, – наприклад, зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану. Не обов’язково шукати пульт дистанційного керування. Тепер можна за допомогою голосу керувати телевізором Philips Smart TV через пристрої із підтримкою помічника Alexa, як-от Amazon Echo. Вмикайте телевізор, перемикайте канали, переключайтеся на ігрову консоль тощо за допомогою голосового помічника Alexa.