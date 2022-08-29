Інші елементи комплектації
- 2 батареї AAA
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Дистанційне керування
- Підставка на стіл
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Талановитий у всьому
Зануртесь у настільки реалістичне зображення, при якому кожне шоу, фільм і гра відчуваються справжніми. Вас захоплюватиме насичений звук від Bowers & Wilkins і ви зможете розслабитися в оточенні захоплюючих кольорів підсвічування Ambilight. За допомогою цього телевізора OLED+ ви дійсно можете все це мати. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Талановитий у всьому
Зануртесь у настільки реалістичне зображення, при якому кожне шоу, фільм і гра відчуваються справжніми. Вас захоплюватиме насичений звук від Bowers & Wilkins і ви зможете розслабитися в оточенні захоплюючих кольорів підсвічування Ambilight. За допомогою цього телевізора OLED+ ви дійсно можете все це мати. Переглянути усі переваги
Талановитий у всьому
Зануртесь у настільки реалістичне зображення, при якому кожне шоу, фільм і гра відчуваються справжніми. Вас захоплюватиме насичений звук від Bowers & Wilkins і ви зможете розслабитися в оточенні захоплюючих кольорів підсвічування Ambilight. За допомогою цього телевізора OLED+ ви дійсно можете все це мати. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Талановитий у всьому
Зануртесь у настільки реалістичне зображення, при якому кожне шоу, фільм і гра відчуваються справжніми. Вас захоплюватиме насичений звук від Bowers & Wilkins і ви зможете розслабитися в оточенні захоплюючих кольорів підсвічування Ambilight. За допомогою цього телевізора OLED+ ви дійсно можете все це мати. Переглянути усі переваги
Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins
Усього:
Наше підсвічування Ambilight нового покоління робить перегляд телевізора OLED+ ще дивовижнішим. Ореол Ambilight навколо телевізора є більш деталізованим і краще визначеним, ніж будь-коли раніше, та ідеально синхронізується з кольорами на екрані. Підсвічування є настільки захоплюючим, що ви дивуватиметеся, як дивилися телевізор раніше.
Пориньте у фільми, шоу та музику. Тонке аудіорішення від Bowers & Wilkins має передні динаміки, які забезпечують насичений звук, що заповнює кімнату. Завдяки виділеному центральному каналу діалоги неймовірно чіткі, а задній сабвуфер додає реальної глибини ефектам і музиці.
Чорний колір приголомшливий, а красиве яскраве зображення дозволяє побачити кожну деталь у тіні або світлі Pixel Perfect HDR. Якщо ви дивитесь телевізор у яскраво освітленому приміщенні, він автоматично налаштовується, щоб ви завжди отримували найкраще враження.
Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавні рухи.
Ласкаво просимо до Голлівуду! Ваш телевізор Philips OLED+ дозволяє відчути повноту ефектів фільмів, які знято для відтворення в кінотеатрах IMAX. Пориньте у набагато глибші відчуття. Побачте більше в кожній сцені. У поєднанні з підсвічуванням Ambilight ви надовго запам’ятаєте цей кіносеанс.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Бездротова домашня система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднатися до сумісних бездротових гучномовців удома. Слухайте фільм на кухні, коли готуєте перекус. Відтворюйте музику будь-де в домі. Не пропустіть коментарів під час великого матчу, якщо вам потрібно вийти з кімнати.
Грайте без обмежень. Ваш телевізор Philips OLED+ із підтримкою HDMI 2.1 дозволяє вповні використовувати усі функції вашої консолі нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та неймовірно плавній графіці. Режим гри Ambilight дарує ще більше вражень, щоб ви змогли зробити той стрибок, миттєво розвернутися чи ідеально дрифтувати.
Легко знаходити потрібний контент – це лише початок того, що можна робити за допомогою телевізора OLED+. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб безпосередньо поговорити з Google Помічником або керувати телевізором через пристрої, сумісні з Google Помічником. Можна попросити Alexa керувати телевізором через пристрої з підтримкою Alexa.
4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.
Практично безрамковий екран та унікальна надпласка поворотна підставка справді заявляють про себе. Пульт дистанційного керування оздоблений м’якою, екологічною шкірою Muirhead, а кнопки засвічуються, щойно ви берете пульт. Для упаковки і вставок ми використовуємо перероблений картон і папір.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Обробка
Функції Smart TV
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Звук
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Конструкція
Розміри
Аксесуари
Карта енергоспоживання ЄС
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