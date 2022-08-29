Захоплюючий, як ніколи. 3-стороннє підсвічування Ambilight.

Наше підсвічування Ambilight нового покоління робить перегляд телевізора OLED+ ще дивовижнішим. Ореол Ambilight навколо телевізора є більш деталізованим і краще визначеним, ніж будь-коли раніше, та ідеально синхронізується з кольорами на екрані. Підсвічування є настільки захоплюючим, що ви дивуватиметеся, як дивилися телевізор раніше.