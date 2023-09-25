Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Led inspection lights

    Багатоцільовий світлодіодний прожектор

    Подробнее

    Світлодіодні інспекційні ліхтарі (37)

    фільтри

    0 фільтри
    Тип виробу
    Range
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Professional Penlight Premium Color+

      Professional Penlight Premium Color+

      LPL81X1/10

      • 200 лм (посилений) / 120 лм (еко)
      • Інспекційний ліхтар (180 лм)
      • Добір кольору за освітленням (CRI 95)
      • Алюмінієвий корпус, акумулятори
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент

      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент

      LUMRC120X1/10

      • Високоякісні світлодіоди
      • Точковий промінь 90 лм / 10 лм
      • До 10 годин роботи від батареї
      • Ударостійкість IK07
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент

      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент

      LUMRC120B1/10

      • Високоякісні світлодіоди
      • Точковий промінь 90 лм / 10 лм
      • До 10 годин роботи від батареї
      • Ударостійкість IK07
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Professional LPL18

      Professional LPL18

      LPL18B1

      • 5 високоякісних світлодіодів
      • 85 лм + точковий промінь 20 лм
      • До 8 год. роботи в автономному режимі
      • Живлення від 3 батарей AAA
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Professional PEN20S

      Professional PEN20S

      LPL67X1

      • 200 лм (посилений) / 100 лм (еко)
      • Універсальний, з режимом "вільні руки"
      • Точковий світильник 100 лм вгорі
      • Батарея із тривалою роботою до 4 год.
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Professional LPL19

      Professional LPL19

      LPL19B1

      • 6 високоякісних світлодіодів
      • 130 лм + точковий промінь 20 лм
      • До 11 год. автономної роботи / AAA x 3
      • Захист від води та пилу IP54
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Xperion 6000 Тонкий ліхтар

      Xperion 6000 Тонкий ліхтар

      LUMX60PENX1/10

      • 200 лм (посилений) / 100 лм (еко)
      • 120 лм (точковий)
      • Поворотний магнітний затискач
      • Ресурс батареї: 3 год (еко: 5,5 год)
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Professional Penlight Premium Gen2

      Professional Penlight Premium Gen2

      LPL28RECHX1

      • Високоякісні світлодіоди
      • 145 лм + точковий промінь 120 лм
      • Надійний алюмінієвий корпус
      • Повторне заряджання через USB
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      EcoPro EcoPro20

      EcoPro EcoPro20

      RC320B1

      • Акумуляторний кишеньковий ліхтар
      • 220 люмен/2 Вт
      • Ресурс батареї: 3,5 год.
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      EcoPro EcoPro40

      EcoPro EcoPro40

      RC420B1

      • Акумуляторний інспекційний ліхтар
      • Основне світло: 300 люмен/3 Вт
      • Точкове світло: 100 люмен/1 Вт
      • Ресурс батареї: 3 години
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Professional RCH31 UV

      Professional RCH31 UV

      LPL34UVX1

      • Високоякісні світлодіоди
      • 350 лм (посилений) / 150 лм (еко)
      • Надзвичайно надійна батарея
      • УФ-детектор витоку
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      EcoPro30 Тонка бездротова професійна лампа

      EcoPro30 Тонка бездротова професійна лампа

      LUMRC220X1/10

      • 300 лм (посилений) / 150 лм (еко)
      • Універсальний, з режимом "вільні руки"
      • До 8 годин роботи від батареї
      • Міцний інспекційний ліхтар
      Переглянути виріб

    Не знайшли, що шукали?

    Переглянути всі вироби

    Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Partnerlista
      *

      Я хотів би отримувати рекламні повідомлення - на основі моїх уподобань і поведінки - про продукти, послуги, події та акції Philips. Я можу легко відмовитися від підписки в будь-який час!

      Що це означає?

      *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.