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Більше не доступний

6000 seriesУльтратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

65PUS6521/12

4.2

| (6) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб

Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K на базі Android TV

Неймовірний розмір, неймовірні характеристики. Телевізор Philips серії 6520 забезпечує вражаючий перегляд на екрані діагоналлю 65 дюймів із 4K Ultra HD для відмінної роздільності. Телевізор встановлений на елегантній вигнутій підставці й має безліч функцій, якими легко користуватися.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K на базі Android TV

  • 164 см (65 дюймів)

  • Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD

  • Quad Core, 16 Гб і розширення

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

4K Ultra HD – це досі небачена роздільна здатність

Телевізор Ultra HD має в чотири рази вищу роздільну здатність, ніж звичайний телевізор Full HD. Завдяки більше 8 мільйонам пікселів та нашій унікальній технології підвищення якості Ultra Resolution Upscaling можна буде насолоджуватися найкращою якістю зображення. Що вища якість оригінального вмісту, то кращим буде зображення та роздільна здатність на екрані. Насолоджуйтеся кращою чіткістю, посиленим сприйняттям глибини, винятковою контрастністю, плавними природними рухами та бездоганними деталями.

Новий інтегрований стандарт HEVC для високої якості 4К

Новий інтегрований стандарт HEVC (H.265) дозволяє насолоджуватися високою якістю трансляції з роздільністю 4К.

Відкрийте силу Quad Core та ОС Android

Відкрийте силу Quad Core та ОС Android

Процесор Philips Quad Core відповідає потужності Android для забезпечення захоплюючих ігор. За допомогою Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

6

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

3
2

17/11/2016

Polska

Polska

Świetny TV

Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)

Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

09/08/2017

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Skvělý ambilight, Android bez problémů

Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.

  3. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  4. Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.

  5. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  6. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  7. Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.

  8. Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.

  10. Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.