Гарантійні умови й положення

Зареєструйте лампу протягом 30 днів із дати придбання. Гарантія діє до 7 років або не більше 150 000 км пробігу, залежно від того, що настане раніше. Гарантія дійсна лише для некомерційного використання. Ця гарантія поширюється лише на оригінальні ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon. Компанія Philips не несе відповідальності за встановлення й поштові витрати, навіть якщо поломка сталася протягом гарантійного періоду. Щоб отримати гарантію, зберігайте гарантійний талон і документ, що підтверджує покупку, протягом усього терміну дії гарантії. Також застосовуються загальні умови гарантії Philips: www.philips.com/warranty