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    Xenon WhiteVision gen2

    Ксенонова лампа для передніх фар

    85122WHV2C1
    • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
      -{discount-value}

      Xenon WhiteVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

      85122WHV2C1

      Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву

      Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги

      Xenon WhiteVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

      Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву

      Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги

      Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву

      Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги

      Xenon WhiteVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

      Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву

      Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги

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        Xenon WhiteVision gen2

        Xenon WhiteVision gen2

        Ксенонова лампа для передніх фар

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        Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву

        Потужніше та біліше світло дає водію можливість краще зосередитися

        • Тип лампи: D2S
        • В упаковці: 1 шт.
        • 85 В, 35 Вт

        Винятковий ефект білого світла, що відповідає іншому світлодіодному освітленню Вашого автомобіля

        Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision 2-го покоління для передніх фар – ідеальний вибір для водіїв, які надають перевагу яскравому білому світлу передніх фар, подібному до світлодіодного. Лампи Xenon WhiteVision 2-го покоління мають ту ж колірну температуру, що й світлодіодні лампи, тому є найкращим оновленням для ксенонових передніх фар.

        Яскравий чистий пучок білого світла, що розсіює темряву

        Завдяки колірній температурі 5000 Кельвін лампи Philips Xenon WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим чистим білим світлом, яке розсіює темряву. Замість того, щоб напружено дивитися на дорогу попереду, Ви будете насолоджуватися більш безпечною і приємною їздою. Автомобільне освітлення Philips усуне всі обмеження для керування автомобілем вночі.

        Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

        Надзвичайно важливо швидко розпізнавати дорожню розмітку та дорожні знаки під час їзди вночі. Ксенонові лампи Xenon WhiteVision випромінюють потужне однорідне біле світло. Завдяки високій колірній температурі передні фари забезпечують вищу контрастність і краще відбивання світла від об’єктів та знаків. А Ви зможете насолоджуватися більш комфортною та безпечною їздою. Як відомо, багато дорожніх аварій стаються через те, що втомлені водії втрачають пильність. Це біліше світло допомагає залишатися зосередженим та уважним під час нічної їзди.

        Потужніший світловий пучок для кращої видимості

        Ця лампа для передніх фар створює потужне біле світло. Philips WhiteVision 2-го покоління випромінює високоякісне світло, забезпечуючи на 120% більшу видимість порівняно з мінімальним дозволеним стандартом. Потужніше світло покращує видимість для впевненішого керування автомобілем.

        Потужне біле світло, цілком дозволене для використання на дорозі

        Хоча яскравіше світло й покращує видимість, та у разі засліплення водіїв у зустрічних автомобілях це становить небезпеку для Вас. Ксенонові лампи для передніх фар Xenon WhiteVision 2-го покоління, сертифікована ЕСЕ, створюють потужне біле світло, дозволене для використання на дорозі, а їх колір відповідає світлодіодному освітленню. Таке світло забезпечує максимальну видимість для більш безпечного водіння та не турбує інших водіїв.

        Philips – це улюблений вибір усіх провідних виробників автомобілів

        Компанія Philips відома своїми технологічно прогресивними засобами автомобільного освітлення і проваджує інновації, які стали стандартом у сучасних транспортних засобах. Кожен другий автомобіль у Європі та кожен третій у світі обладнано лампами Philips, тож Philips – це улюблений вибір усіх провідних виробників автомобілів.

        Автомобільні лампи Philips надзвичайно міцні

        Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips із кварцового скла з захистом від УФ променів витримують сильні температурні коливання та вищий тиск усередині лампи, а тому створюють потужніше світло для кращої видимості під час їзди. Завдяки спеціальній технології покриття, яке захищає фари від шкідливих УФ променів, Ви зможете бути впевненими в тому, що ці лампи працюватимуть довго.

        Доступні найбільш популярні типи ламп: D1S, D2S, D2R та D3S

        Щоб дізнатися, які автомобільні лампи Xenon WhiteVision 2-го покоління підходять для Вашого автомобіля, відвідайте сайт www.philips.com/automotive

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Стиль
          Особливість виробу
          Проявляйте своє захоплення

        • Опис виробу

          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Позначення
          D2S WhiteVision
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Так
          Лінійка
          Xenon WhiteVision gen2
          Технологія
          Ксенонові
          Тип
          D2S

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          2500 год.

        • Характеристики світла

          Люмен
          3000 ±250
          Колірна температура
          До 5000 K

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          35  Вт
          Напруга
          85  В

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          85122WHV2C1
          Код замовлення
          37729333

        • Дані упаковки

          EAN1
          8727900377293
          EAN3
          8727900377309
          Тип упаковки
          C1

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          47.5  г
          Довжина
          5.4  см
          Ширина
          5.4  см
          Висота
          9.3  см
          Кількість в упаковці
          1
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          2

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          11.1  см
          Ширина
          9.6  см
          Висота
          5.7  см
          Вага брутто однієї одиниці
          0.095  кг

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