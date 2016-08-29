Автомобільні лампи Philips надзвичайно міцні

Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips із кварцового скла з захистом від УФ променів витримують сильні температурні коливання та вищий тиск усередині лампи, а тому створюють потужніше світло для кращої видимості під час їзди. Завдяки спеціальній технології покриття, яке захищає фари від шкідливих УФ променів, Ви зможете бути впевненими в тому, що ці лампи працюватимуть довго.