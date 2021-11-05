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Xenon X-tremeVision gen2Ксенонова лампа для передніх фар

85122XV2C1

4.3

| (47) Відгуки

Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним.

Переглянути всі переваги

Помічайте всі горби, повороти і перешкоди на дорозі

Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

  • Тип лампи: D2S

  • В упаковці: 1 шт.

  • 85 В, 35 Вт

Краща видимість для більш безпечного й комфортного водіння

Освітлення – важлива складова керування автомобілем. Достатньо покращити якість освітлення, і Ви зможете запобігти аваріям. Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління покращують видимість, тож Ви побачите перешкоди та дорожні знаки раніше та матимете змогу швидше реагувати. Спектральний склад цього світла пристосовано до природної чутливості очей до кольору. А завдяки колірній температурі 4800 К така лампа для фар створює приємне для очей світло, тож нічна їзда стане більш безпечною та комфортною.

Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп. А що краще переможе темряву, як не інтенсивне біле світло, подібне до денного?

Автомобільні лампи Philips відзначено нагородами

Наші високоякісні та інноваційні засоби освітлення для автомобілів відзначено нагородами, експерти автомобільної галузі постійно визнають їхні переваги.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

47

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата використання 2020-10-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата використання 2020-10-05

12/10/2021

Україна

Україна

Відмінне світло

Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)

Плюси

відмінне світло!!!

Мінуси

замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата використання 2020-09-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата використання 2020-09-12

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

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