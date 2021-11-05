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85126VIC1
Тип лампи: D2R
85 В, 35 Вт
Кількість ламп: 1 шт.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.
4.3
з 5
31
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар