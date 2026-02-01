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85126WHV2C1
Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп.
Тип лампи: D2R
В упаковці: 1 шт.
85 В, 35 Вт
Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision 2-го покоління для передніх фар – ідеальний вибір для водіїв, які надають перевагу яскравому білому світлу передніх фар, подібному до світлодіодного. Лампи Xenon WhiteVision 2-го покоління мають ту ж колірну температуру, що й світлодіодні лампи, тому є найкращим оновленням для ксенонових передніх фар.
Завдяки колірній температурі 5000 Кельвін лампи Philips Xenon WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим чистим білим світлом, яке розсіює темряву. Замість того, щоб напружено дивитися на дорогу попереду, Ви будете насолоджуватися більш безпечною і приємною їздою. Автомобільне освітлення Philips усуне всі обмеження для керування автомобілем вночі.
Надзвичайно важливо швидко розпізнавати дорожню розмітку та дорожні знаки під час їзди вночі. Ксенонові лампи Xenon WhiteVision випромінюють потужне однорідне біле світло. Завдяки високій колірній температурі передні фари забезпечують вищу контрастність і краще відбивання світла від об’єктів та знаків. А Ви зможете насолоджуватися більш комфортною та безпечною їздою. Як відомо, багато дорожніх аварій стаються через те, що втомлені водії втрачають пильність. Це біліше світло допомагає залишатися зосередженим та уважним під час нічної їзди.
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