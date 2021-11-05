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  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
  • Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву

Xenon WhiteVision gen2Ксенонова лампа для передніх фар

85126WHV2S1

4.3
| (31) Відгуки
Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп.
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Потужніше та біліше світло дає водію можливість краще зосередитися

Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву

  • Тип лампи: D2R

  • В упаковці: 1 шт.

  • 85 В, 35 Вт

Винятковий ефект білого світла, що відповідає іншому світлодіодному освітленню Вашого автомобіля

Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision 2-го покоління для передніх фар – ідеальний вибір для водіїв, які надають перевагу яскравому білому світлу передніх фар, подібному до світлодіодного. Лампи Xenon WhiteVision 2-го покоління мають ту ж колірну температуру, що й світлодіодні лампи, тому є найкращим оновленням для ксенонових передніх фар.

Яскравий чистий пучок білого світла, що розсіює темряву

Завдяки колірній температурі 5000 Кельвін лампи Philips Xenon WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим чистим білим світлом, яке розсіює темряву. Замість того, щоб напружено дивитися на дорогу попереду, Ви будете насолоджуватися більш безпечною і приємною їздою. Автомобільне освітлення Philips усуне всі обмеження для керування автомобілем вночі.

Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

Надзвичайно важливо швидко розпізнавати дорожню розмітку та дорожні знаки під час їзди вночі. Ксенонові лампи Xenon WhiteVision випромінюють потужне однорідне біле світло. Завдяки високій колірній температурі передні фари забезпечують вищу контрастність і краще відбивання світла від об’єктів та знаків. А Ви зможете насолоджуватися більш комфортною та безпечною їздою. Як відомо, багато дорожніх аварій стаються через те, що втомлені водії втрачають пильність. Це біліше світло допомагає залишатися зосередженим та уважним під час нічної їзди.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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