Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги
Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву
Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги
Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision 2-го покоління для передніх фар – ідеальний вибір для водіїв, які надають перевагу яскравому білому світлу передніх фар, подібному до світлодіодного. Лампи Xenon WhiteVision 2-го покоління мають ту ж колірну температуру, що й світлодіодні лампи, тому є найкращим оновленням для ксенонових передніх фар.
Завдяки колірній температурі 5000 Кельвін лампи Philips Xenon WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим чистим білим світлом, яке розсіює темряву. Замість того, щоб напружено дивитися на дорогу попереду, Ви будете насолоджуватися більш безпечною і приємною їздою. Автомобільне освітлення Philips усуне всі обмеження для керування автомобілем вночі.
Надзвичайно важливо швидко розпізнавати дорожню розмітку та дорожні знаки під час їзди вночі. Ксенонові лампи Xenon WhiteVision випромінюють потужне однорідне біле світло. Завдяки високій колірній температурі передні фари забезпечують вищу контрастність і краще відбивання світла від об’єктів та знаків. А Ви зможете насолоджуватися більш комфортною та безпечною їздою. Як відомо, багато дорожніх аварій стаються через те, що втомлені водії втрачають пильність. Це біліше світло допомагає залишатися зосередженим та уважним під час нічної їзди.
Ця лампа для передніх фар створює потужне біле світло. Philips WhiteVision 2-го покоління випромінює високоякісне світло, забезпечуючи на 20% більшу видимість порівняно з мінімальним дозволеним стандартом. Потужніше світло покращує видимість для впевненішого керування автомобілем.
Хоча яскравіше світло й покращує видимість, та у разі засліплення водіїв у зустрічних автомобілях це становить небезпеку для Вас. Ксенонові лампи для передніх фар Xenon WhiteVision 2-го покоління, сертифікована ЕСЕ, створюють потужне біле світло, дозволене для використання на дорозі, а їх колір відповідає світлодіодному освітленню. Таке світло забезпечує максимальну видимість для більш безпечного водіння та не турбує інших водіїв.
Компанія Philips відома своїми технологічно прогресивними засобами автомобільного освітлення і проваджує інновації, які стали стандартом у сучасних транспортних засобах. Кожен другий автомобіль у Європі та кожен третій у світі обладнано лампами Philips, тож Philips – це улюблений вибір усіх провідних виробників автомобілів.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips із кварцового скла з захистом від УФ променів витримують сильні температурні коливання та вищий тиск усередині лампи, а тому створюють потужніше світло для кращої видимості під час їзди. Завдяки спеціальній технології покриття, яке захищає фари від шкідливих УФ променів, Ви зможете бути впевненими в тому, що ці лампи працюватимуть довго.
Щоб дізнатися, які автомобільні лампи Xenon WhiteVision 2-го покоління підходять для Вашого автомобіля, відвідайте сайт www.philips.com/automotive
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