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Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Це надзвичайно потужне рішення ксенонового освітлення, що забезпечує на 50% більше видимості, гарантує максимальну яскравість для максимальної видимості. Лампи Philips Xenon X-tremeVision – найкращий вибір для найвибагливіших водіїв. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Це надзвичайно потужне рішення ксенонового освітлення, що забезпечує на 50% більше видимості, гарантує максимальну яскравість для максимальної видимості. Лампи Philips Xenon X-tremeVision – найкращий вибір для найвибагливіших водіїв. Переглянути усі переваги
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Це надзвичайно потужне рішення ксенонового освітлення, що забезпечує на 50% більше видимості, гарантує максимальну яскравість для максимальної видимості. Лампи Philips Xenon X-tremeVision – найкращий вибір для найвибагливіших водіїв. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Це надзвичайно потужне рішення ксенонового освітлення, що забезпечує на 50% більше видимості, гарантує максимальну яскравість для максимальної видимості. Лампи Philips Xenon X-tremeVision – найкращий вибір для найвибагливіших водіїв. Переглянути усі переваги
Ксенонова лампа для передніх фар
Ціна магазину Philips
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Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.
Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Загалом, інтенсивне біле світло, яке подають лампи Xenon HID, подібне до денного світла. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп.
Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Компанія Philips надзвичайно відповідально ставиться до виробництва високоякісних ламп Xenon HID, а тому пропонує 3-річну гарантію на підтримку та використання ксенонових ламп Philips Xenon HID. Для ламп Philips Xenon HID, які не працюватимуть належним чином через дефект у виробі, період дії гарантії становить 3 роки (у разі некомерційного застосування). Застосовуються "Умови та положення".
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Лампа Xenon X-tremeVision дає змогу краще реагувати завдяки завчасному розпізнаванню перешкод і дорожніх знаків. Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги, оскільки колірна температура 4800 К підвищує візуальний комфорт.
Лампи Xenon X-tremeVision розроблено на основі технології Philips Xenon для максимальної ефективності освітлення. Створюючи довший пучок світла, Xenon X-tremeVision допомагає швидше розпізнавати перешкоди та краще бачити узбіччя. Випромінюючи більше світла, лампи Xenon X-tremeVision відповідають потребам найбільш вимогливих водіїв, зберігаючи свою високу якість оригінального обладнання та виняткову експлуатаційну ефективність.
Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла, може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.
Дані упаковки
Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
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