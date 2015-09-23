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      Xenon LongerLife Гарантія на ксенонову лампу

      85415SYC1

      Ми дбаємо про вашу безпеку – гарантовано

      Ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon одразу мають 4-річну гарантію. Просто зареєструйте покупку онлайн, щоб безкоштовно подовжити гарантію ще на 3 роки. Таким чином, ви можете почуватися безпечно протягом наступних 7 років.

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      Xenon LongerLife Гарантія на ксенонову лампу

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      Xenon LongerLife
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      Xenon LongerLife

      Гарантія на ксенонову лампу

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      Подовження гарантії з 4 до 7 років за 3 простих кроки

      • Тип лампи: D1S
      • В упаковці: 1 шт.
      • 85 В, 35 Вт
      Ксенонові лампи LongerLife мають 4-річну гарантію безкоштовно.

      Ксенонові лампи LongerLife мають 4-річну гарантію безкоштовно.

      Ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon пропонують високий рівень якості та безпеки. З дати придбання ви автоматично тримаєте 4 роки гарантії безкоштовно.

      Просто зареєструйтеся онлайн, щоб подовжити гарантію

      Просто зареєструйтеся онлайн, щоб подовжити гарантію

      Ксенонові лампи Xenon LongerLife мають довший термін служби, ніж будь-які інші ксенонові лампи Philips. Для повного душевного спокою ви можете отримати додаткову 3-річну гарантію безкоштовно. Просто зареєструйтеся на сайті https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty і виконайте 3 простих кроки. 1. По-перше, переконайтеся, що ви придбали справжній продукт Philips за допомогою наклейки з сертифікатом автентичності на упаковці продукту. 2. Після перевірки заповніть свої дані на сайті й надайте підтвердження покупки. 3. Насамкінець роздрукуйте та збережіть гарантійний сертифікат на 7 років.

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Як скористатися гарантією

      Як скористатися гарантією

      Зверніться до свого продавця або до служби підтримки споживачів Philips за номером 00800-7445 4775. Якщо ваша претензія відповідає умовам і положенням, вам буде надано нову лампу, яка технічно еквівалентна ксеноновій лампі Xenon LongerLife. Якщо ви звертаєтеся до служби обслуговування клієнтів Philips для отримання заміни, надішліть дефектну лампу Philips у захисній упаковці. Не забудьте додати квитанцію й оплатити відповідну поштову пересилку на контактну адресу у вашій країні.

      Ідеальна довговічна ксенонова лампа для вашого автомобіля

      Ідеальна довговічна ксенонова лампа для вашого автомобіля

      Philips Xenon LongerLife замінює одну перегорілу лампу. Ми наполегливо рекомендуємо замінювати лампи попарно, щоб забезпечити кращу та одноріднішу видимість для максимальної безпеки. Це довговічні й економічні лампи, тож ви отримаєте справжнє задоволення від керування автомобілем у темряві.

      Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

      Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

      Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Загалом, інтенсивне біле світло, яке подають лампи Xenon HID, подібне до денного світла. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп.

      Гарантійні умови й положення

      Гарантійні умови й положення

      Зареєструйте лампу протягом 30 днів із дати придбання. Гарантія діє до 7 років або не більше 150 000 км пробігу, залежно від того, що настане раніше. Гарантія дійсна лише для некомерційного використання. Ця гарантія поширюється лише на оригінальні ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon. Компанія Philips не несе відповідальності за встановлення й поштові витрати, навіть якщо поломка сталася протягом гарантійного періоду. Щоб отримати гарантію, зберігайте гарантійний талон і документ, що підтверджує покупку, протягом усього терміну дії гарантії. Також застосовуються загальні умови гарантії Philips: www.philips.com/warranty

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла, може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Тривалий строк служби
        Особливість виробу
        4-річна гарантія + додатково 3 роки

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Цоколь
        PK32d-2
        Позначення
        D1S LongerLife
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        Xenon LongerLife
        Технологія
        Ксенонові
        Тип
        D1S

      • Характеристики світла

        Люмен
        3350 ±300  лм
        Колірна температура
        До 4300 К

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        35  Вт
        Напруга
        85  В

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        85415SYC1
        Код замовлення
        37250233

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8727900372502
        EAN3
        8727900372519

      • Інформація про упаковку

        Ширина
        5,4  см
        Висота
        9,3  см
        Вага нетто однієї одиниці
        73,2  г
        Довжина
        5.4  см
        Вага брутто однієї одиниці
        102  г
        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        2

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        11,1  см
        Ширина
        9,6  см
        Висота
        5,7  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,204  кг

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