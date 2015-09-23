Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
85415SYC1
Ми дбаємо про вашу безпеку – гарантовано
Ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon одразу мають 4-річну гарантію. Просто зареєструйте покупку онлайн, щоб безкоштовно подовжити гарантію ще на 3 роки. Таким чином, ви можете почуватися безпечно протягом наступних 7 років.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантія на ксенонову лампу
Усього:
recurring payment
Ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon пропонують високий рівень якості та безпеки. З дати придбання ви автоматично тримаєте 4 роки гарантії безкоштовно.
Ксенонові лампи Xenon LongerLife мають довший термін служби, ніж будь-які інші ксенонові лампи Philips. Для повного душевного спокою ви можете отримати додаткову 3-річну гарантію безкоштовно. Просто зареєструйтеся на сайті https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty і виконайте 3 простих кроки. 1. По-перше, переконайтеся, що ви придбали справжній продукт Philips за допомогою наклейки з сертифікатом автентичності на упаковці продукту. 2. Після перевірки заповніть свої дані на сайті й надайте підтвердження покупки. 3. Насамкінець роздрукуйте та збережіть гарантійний сертифікат на 7 років.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Зверніться до свого продавця або до служби підтримки споживачів Philips за номером 00800-7445 4775. Якщо ваша претензія відповідає умовам і положенням, вам буде надано нову лампу, яка технічно еквівалентна ксеноновій лампі Xenon LongerLife. Якщо ви звертаєтеся до служби обслуговування клієнтів Philips для отримання заміни, надішліть дефектну лампу Philips у захисній упаковці. Не забудьте додати квитанцію й оплатити відповідну поштову пересилку на контактну адресу у вашій країні.
Philips Xenon LongerLife замінює одну перегорілу лампу. Ми наполегливо рекомендуємо замінювати лампи попарно, щоб забезпечити кращу та одноріднішу видимість для максимальної безпеки. Це довговічні й економічні лампи, тож ви отримаєте справжнє задоволення від керування автомобілем у темряві.
Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Загалом, інтенсивне біле світло, яке подають лампи Xenon HID, подібне до денного світла. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп.
Зареєструйте лампу протягом 30 днів із дати придбання. Гарантія діє до 7 років або не більше 150 000 км пробігу, залежно від того, що настане раніше. Гарантія дійсна лише для некомерційного використання. Ця гарантія поширюється лише на оригінальні ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon. Компанія Philips не несе відповідальності за встановлення й поштові витрати, навіть якщо поломка сталася протягом гарантійного періоду. Щоб отримати гарантію, зберігайте гарантійний талон і документ, що підтверджує покупку, протягом усього терміну дії гарантії. Також застосовуються загальні умови гарантії Philips: www.philips.com/warranty
Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла, може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.