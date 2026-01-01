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  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

Xenon VisionКсенонова лампа для передніх фар

85415VIC1

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни!
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Ідеально підходить для заміни

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

  • Тип лампи: D1S

  • 85 В, 35 Вт

  • Кількість ламп: 1 шт.

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

Технічні характеристики

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