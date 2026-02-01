Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

Надзвичайно важливо швидко розпізнавати дорожню розмітку та дорожні знаки під час їзди вночі. Ксенонові лампи Xenon WhiteVision випромінюють потужне однорідне біле світло. Завдяки високій колірній температурі передні фари забезпечують вищу контрастність і краще відбивання світла від об’єктів та знаків. А Ви зможете насолоджуватися більш комфортною та безпечною їздою. Як відомо, багато дорожніх аварій стаються через те, що втомлені водії втрачають пильність. Це біліше світло допомагає залишатися зосередженим та уважним під час нічної їзди.