КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Основна використовувана фотографія
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Фотографія упаковки
  • Ізольований знімок виробу
  • Основна використовувана фотографія
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Фотографія упаковки

Xenon WhiteVision gen2Ксенонова лампа для передніх фар

85415WHV2S1

Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву

Ксенонові лампи Philips WhiteVision 2-го покоління створюють потужний світлий образ Вашого автомобіля та подають на дорогу яскравіше та рівномірніше біле світло. Ідеальний вибір для ксенонових головних фар відповідно до вигляду світлодіодних ламп.

Переглянути всі переваги

Потужніше та біліше світло дає водію можливість краще зосередитися

Чисте та яскраве біле світло, що перемагає темряву

  • Тип лампи: D1S

  • В упаковці: 1 шт.

  • 85 В, 35 Вт

Винятковий ефект білого світла, що відповідає іншому світлодіодному освітленню Вашого автомобіля

Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision 2-го покоління для передніх фар – ідеальний вибір для водіїв, які надають перевагу яскравому білому світлу передніх фар, подібному до світлодіодного. Лампи Xenon WhiteVision 2-го покоління мають ту ж колірну температуру, що й світлодіодні лампи, тому є найкращим оновленням для ксенонових передніх фар.

Яскравий чистий пучок білого світла, що розсіює темряву

Завдяки колірній температурі 5000 Кельвін лампи Philips Xenon WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим чистим білим світлом, яке розсіює темряву. Замість того, щоб напружено дивитися на дорогу попереду, Ви будете насолоджуватися більш безпечною і приємною їздою. Автомобільне освітлення Philips усуне всі обмеження для керування автомобілем вночі.

Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

Надзвичайно важливо швидко розпізнавати дорожню розмітку та дорожні знаки під час їзди вночі. Ксенонові лампи Xenon WhiteVision випромінюють потужне однорідне біле світло. Завдяки високій колірній температурі передні фари забезпечують вищу контрастність і краще відбивання світла від об’єктів та знаків. А Ви зможете насолоджуватися більш комфортною та безпечною їздою. Як відомо, багато дорожніх аварій стаються через те, що втомлені водії втрачають пильність. Це біліше світло допомагає залишатися зосередженим та уважним під час нічної їзди.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції