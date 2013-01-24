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Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпека ще не була настільки привабливою
Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги
Безпека ще не була настільки привабливою
Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпека ще не була настільки привабливою
Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги
Ксенонова лампа для передніх фар
Ціна магазину Philips
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Завдяки колірній температурі 6000 Кельвін лампи Philips Xenon WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим чистим білим світлом, яке розсіює темряву. Запатентована технологія покриття Philips дозволяє також лампам Xenon WhiteVision створювати ефект яскравого блакитного світла скраю дороги, щоб ближнє світло фар добре відбивалося від дорожніх знаків і перешкод.
Лампи Xenon WhiteVision сертифіковано за стандартом ЕСЕ і вони подають інтенсивне біле світло, яким дозволено користуватися на дорозі. Світло ламп схоже на світлодіодне, воно забезпечує максимально високу видимість та не засліплює водіїв у зустрічному потоці автомобілів.
Максимально біле світло передніх фар із колірною температурою 5000 K краще відбивається від дорожньої розмітки та знаків. Біліше світло допомагає краще сконцентруватися та стежити за дорогою вночі, тож Ви зможете насолоджуватися комфортнішою та безпечнішою їздою.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Автомобільні лампи Philips з кварцового скла з захистом від УФ променів витримують вищий внутрішній тиск, тому світло буде потужнішим, а термін експлуатації – довшим.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Лампи Philips Xenon WhiteVision – ідеальний вибір для водіїв, які надають перевагу яскравому білому світлу передніх фар, подібному до світлодіодного. Лампи Xenon WhiteVision мають ту ж колірну температуру, що й світлодіодні лампи, тому є винятковим оновленням для ксенонових передніх фар. Завдяки запатентованій технології покриття Philips, лампи Xenon WhiteVision забезпечують справді біле світло, яке ідеально відповідає світлодіодному.
Щоб дізнатися, які автомобільні лампи Xenon WhiteVision підходять для Вашого автомобіля, відвідайте сайт www.philips.com/automotive
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Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
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