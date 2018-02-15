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  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

Xenon X-tremeVision gen2Ксенонова лампа для передніх фар

85415XV2C1

4
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним.
Переглянути всі переваги

Помічайте всі горби, повороти і перешкоди на дорозі

Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

  • Тип лампи: D1S

  • В упаковці: 1 шт.

  • 85 В, 35 Вт

Краща видимість для більш безпечного й комфортного водіння

Освітлення – важлива складова керування автомобілем. Достатньо покращити якість освітлення, і Ви зможете запобігти аваріям. Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління покращують видимість, тож Ви побачите перешкоди та дорожні знаки раніше та матимете змогу швидше реагувати. Спектральний склад цього світла пристосовано до природної чутливості очей до кольору. А завдяки колірній температурі 4800 К така лампа для фар створює приємне для очей світло, тож нічна їзда стане більш безпечною та комфортною.

Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп. А що краще переможе темряву, як не інтенсивне біле світло, подібне до денного?

Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

15/02/2018

România

România

Bune

Am decis sa cumpar aceste becuri Xtreme in urma unei defectiuni a unui bec nou "no name". La acest bec se dezlipise partea de sticla de restul ansamblului. Lumineaza mai puternic dar, si cele "no name" luminau mai puternic decat cele vechi originale Philips cu care a venit masina. Trebuie tinut cont de faptul ca niste becuri xenon vechi isi pierd din putere chiar daca nu sunt arse si orice bec nou, chiar "no name" o sa lumineze mai puternic decat cele vechi. Nu pot sa apreciez daca Xtreme lumineaza mai tare dacat "no name". Am schimbat primul bec stricat sa-l pot compara pe cel Xtreme cu cel nou "no name"(4300k). Nu am observat diferente de intensitate sau culoare ! Culmea e ca dupa schimbarea celui de al doilea "no name" cu Xtreme am constatat usoara dar vizibila diferenta de culoare intre cele doua Xtreme! Nu stiu daca e de vina farul sau becul. Sunt convins ca "150% mai multa lumina" e marketing si ca doar o comparatie reala de laborator cu aparat pentru masurat intensitatea luminoasa se poate determina daca lumineaza mai mult si cu cat.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

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