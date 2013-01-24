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Xenon X-tremeVision gen2

Ксенонова лампа для передніх фар

85415XV2S1
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
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    Xenon X-tremeVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

    85415XV2S1

    Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

    Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

    Xenon X-tremeVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

    Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

    Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

    Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

    Xenon X-tremeVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

    Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

    Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

      Помічайте всі горби, повороти і перешкоди на дорозі

      • Тип лампи: D1S
      • В упаковці: 1 шт.
      • 85 В, 35 Вт
      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла (нитка розжарення 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.

      Xenon X-tremeVision 2-го покоління: бездоганна ефективність освітлення

      Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління створено на основі технології Philips Xenon для максимальної ефективності освітлення. Створюючи довший пучок світла та забезпечуючи на 150% більше видимості, лампи X-tremeVision 2-го покоління дають змогу раніше помічати перешкоди та своєчасно реагувати на них. А завдяки покращеній периферійній видимості Ви зможете швидше помічати небезпеку на узбіччі, зокрема, пішоходів чи перехрестя попереду. Ці лампи яскраво освітлюють кожний горбик, поворот чи небезпеку на дорозі, а тому задовольнять найвимогливіших водіїв та підійдуть для будь-яких умов водіння.

      Краща видимість для більш безпечного й комфортного водіння

      Освітлення – важлива складова керування автомобілем. Достатньо покращити якість освітлення, і Ви зможете запобігти аваріям. Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління покращують видимість, тож Ви побачите перешкоди та дорожні знаки раніше та матимете змогу швидше реагувати. Спектральний склад цього світла пристосовано до природної чутливості очей до кольору. А завдяки колірній температурі 4800 К така лампа для фар створює приємне для очей світло, тож нічна їзда стане більш безпечною та комфортною.

      Скерування світлового пучка на потрібну ділянку попереду автомобіля

      Недостатньо мати просто потужні фари – оптична точність теж має значення. У ксенонових лампах Xenon X-tremeVision 2-го покоління застосовано технологію найточнішого вигину дуги з вирівнюванням 150-350 мкм. Це означає, що вони освітлюють дорогу саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв у зустрічних автомобілях.

      Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

      Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп. А що краще переможе темряву, як не інтенсивне біле світло, подібне до денного?

      Захист від пошкодження ультрафіолетом

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає автомобільні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди. Такий додатковий захисний шар забезпечує тривалий термін експлуатації ламп.

      Улюблений вибір усіх провідних виробників автомобілів

      Понад 100 років лампи Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, представляючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних транспортних засобах. Сьогодні кожен другий автомобіль у Європі та кожен третій у світі обладнано лампами Philips.

      Автомобільні лампи Philips відзначено нагородами

      Наші високоякісні та інноваційні засоби освітлення для автомобілів відзначено нагородами, експерти автомобільної галузі постійно визнають їхні переваги.

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        S1
        EAN1
        8727900376975
        EAN3
        8727900376982

      • Електричні характеристики

        Напруга
        85  В
        Потужність (Вт)
        35  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        2500 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        3200 ±450  лм
        Колірна температура
        До 4800 K

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        85415XV2S1
        Код замовлення
        37697533

      • Інформація про упаковку

        Висота
        14  см
        Довжина
        15  см
        Ширина
        13  см

      • Опис виробу

        Тип
        D1S
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Позначення
        D1S X-tremeVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        Xenon X-tremeVision
        Технологія
        Xenon
        Цоколь
        PK32d-2

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        136  г
        Висота
        14  см
        Довжина
        13  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        2
        Кількість в упаковці
        1
        Ширина
        7  см

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        Використовуйте більше світла

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