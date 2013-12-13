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      Vision Більше видимості

      9005PRB1

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною.

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      Vision Більше видимості

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      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      До 30% більше видимості порівняно зі звичайною лампою

      • Тип лампи: HB3
      • 12 В, 65 Вт
      • До 30% більше видимості
      • Оптимальна вартість
      • Кількість ламп: 1 шт.
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Лампи Vision створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними галогенними лампами

      Наші лампи створюють потужний та точний пучок світла з максимальною світловіддачею. Лампи Vision створюють довший промінь для більшої безпеки та зручності. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

      Безпека на дорозі починається з того, наскільки добре видно Вам і наскільки добре видно Вас

      Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги.

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Для симетричного освітлення наполегливо радимо замінювати лампи в автомобільних фарах попарно.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        До 30% більше видимості
        Особливість виробу
        На 30% більше світла

      • Опис виробу

        Застосування
        Подвійний промінь
        Цоколь
        P20d
        Відповідність DOT
        Так
        Лінійка
        Vision
        Технологія
        Галогенні
        Тип
        HB3

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        330 год
        Термін експлуатації
        До 400 год.

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        До 3200 K

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        65  Вт

      • Дані упаковки

        EAN1
        8711500247247
        EAN3
        8711500247254

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10

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