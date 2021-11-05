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Більше не доступний

Visionлампа для передніх фар

9005PRC1

4.3

| (47) Відгуки

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною.

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До 30% більше видимості порівняно зі звичайною лампою

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

  • Тип лампи: HB3

  • В упаковці: 1 шт.

  • 12 В, 65 Вт

Лампи Vision випромінюють довші пучки світла порівняно зі звичайними лампами

Лампи Vision випромінюють довші пучки світла порівняно зі звичайними лампами

Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

Безпека на дорозі починається з того, наскільки добре видно Вам і наскільки добре видно Вас

Безпека на дорозі починається з того, наскільки добре видно Вам і наскільки добре видно Вас

Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги.

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

47

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата використання 2020-10-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата використання 2020-10-05

12/10/2021

Україна

Україна

Відмінне світло

Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)

Плюси

відмінне світло!!!

Мінуси

замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата використання 2020-09-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата використання 2020-09-12

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

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