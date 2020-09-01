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      WhiteVision ultra Білий стильний вигляд

      9005WVUB1

      Ефектний неперевершений вигляд

      Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду.

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      WhiteVision ultra Білий стильний вигляд

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      WhiteVision ultra

      Білий стильний вигляд

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      Ефектний неперевершений вигляд

      Сучасне стильне біле світло для вашого автомобіля

      • Тип лампи: HB3
      • 12 В, 60 Вт
      • До 60% більше видимості
      • Ефектний білий стиль
      • Кількість ламп: 1 шт.
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи WhiteVision Ultra сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться посібник щодо вибору ламп.

      Ефектне біле світло

      Передні фари Philips WhiteVision Ultra змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!

      Модернізовані галогенні передні фари для надзвичайно стильного вигляду

      Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.

      Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду

      Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

      Біле світло для кращої видимості та комфорту

      Нова формула покриття WhiteVision Ultra та чудове біле світло значно покращують видимість уночі та підвищують комфорт, зменшуючи навантаження на очі. Коли дизайн відповідає функціональності, ви можете насолоджуватися чудовим виглядом і більш комфортним водінням.

      До 60% більше видимості для максимальної чіткості

      Довший пучок із на 60% кращою видимістю порівняно з мінімальним офіційним стандартом дає змогу чіткіше бачити не тільки інших учасників дорожнього руху, а й іншим учасникам дорожнього руху дає змогу чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дозволяє завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.

      Наші найбіліші лампи для стильної ефективності на дорозі

      Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips WhiteVision Ultra визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці лампи створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко й комфортно.

      Не ставте під загрозу безпеку, заміняйте попарно

      Ефективніше заміняти обидві передні фари попарно, а не лише одну зламану. Нові сучасні лампи забезпечують краще освітлення і мають кращу функціональність, а отже й пропонують безпечніше водіння. Загалом існує безліч переваг попарної заміни: менше проблем, економія грошей, запобігання поломці передніх фар, яскравіший та збалансованіший промінь, а найголовніше – безпека.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Ефектний білий стиль

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Передні протитуманні фари
        Цоколь
        P20d
        Позначення
        9005WVUB1
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        WhiteVision Ultra
        Технологія
        Галогенні
        Тип
        HB3

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        320 год

      • Характеристики світла

        Люмен
        1860 ±12%  лм
        Колірна температура
        до 3800 К

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        60  Вт
        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        9005WVUB1
        Код замовлення
        00537328

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8719018005373
        EAN3
        8719018005380

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        34.4  г
        Довжина
        9.5  см
        Ширина
        5.3  см
        Висота
        13.3  см
        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        5

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        25.5  см
        Ширина
        19  см
        Висота
        13  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0.47  кг

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