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    Vision

    лампа для передніх фар

    9006PRB1
    • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
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      Vision лампа для передніх фар

      9006PRB1

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

      Vision лампа для передніх фар

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

      Vision лампа для передніх фар

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

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        Vision

        Vision

        лампа для передніх фар

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

        До 30% більше видимості порівняно зі звичайною лампою

        • Тип лампи: HB4
        • В упаковці: 1 шт.
        • 12 В, 55 Вт
        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

        Лампи Vision створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними галогенними лампами

        Наші лампи створюють потужний та точний пучок світла з максимальною світловіддачею. Лампи Vision створюють довший промінь для більшої безпеки та зручності. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

        Безпека на дорозі починається з того, наскільки добре видно Вам і наскільки добре видно Вас

        Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги.

        Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

        Для симетричного освітлення наполегливо радимо замінювати лампи в автомобільних фарах попарно.

        Технічні характеристики

        • Дані упаковки

          EAN3
          8711500247278
          EAN1
          8711500247261

        • Інформація про упаковку

          Кількість в упаковці
          1
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10

        • Електричні характеристики

          Напруга
          12  В
          Потужність (Вт)
          55  Вт

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          До 980 год.

        • Опис виробу

          Технологія
          Галогенна
          Застосування
          Подвійний промінь
          Цоколь
          P22d
          Відповідність DOT
          Так
          Лінійка
          Vision
          Тип
          HB4

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          До 30% більше видимості
          Очікувані переваги
          Більше світла
          Особливість виробу
          На 30% більше світла

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          До 3200 K

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