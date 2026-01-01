Лампи Vision створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними галогенними лампами

Наші лампи створюють потужний та точний пучок світла з максимальною світловіддачею. Лампи Vision створюють довший промінь для більшої безпеки та зручності. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.