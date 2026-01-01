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Більше не доступний
9006PRB1
Тип лампи: HB4
В упаковці: 1 шт.
12 В, 55 Вт
Наші лампи створюють потужний та точний пучок світла з максимальною світловіддачею. Лампи Vision створюють довший промінь для більшої безпеки та зручності. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.
Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
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