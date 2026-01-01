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  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

Більше не доступний

Visionлампа для передніх фар

9006PRB1

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною.
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До 30% більше видимості порівняно зі звичайною лампою

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

  • Тип лампи: HB4

  • В упаковці: 1 шт.

  • 12 В, 55 Вт

Лампи Vision створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними галогенними лампами

Наші лампи створюють потужний та точний пучок світла з максимальною світловіддачею. Лампи Vision створюють довший промінь для більшої безпеки та зручності. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

Безпека на дорозі починається з того, наскільки добре видно Вам і наскільки добре видно Вас

Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги.

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Технічні характеристики

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