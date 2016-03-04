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Більше не доступний
9006WHVB1
Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки.
Тип лампи: HB4
В упаковці: 1 шт.
12,8 В, 55 Вт
Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.
Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.
Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.
1.0
з 5
1
Відгук
Bart85
04/03/2016
Polska
Bardzo ładny efekt ale na krótką metę.
Żarówki zakupiłem w kwietniu 2015r, na początku sprawowały się świetnie, jasne białe światło dobrze oświetlało drogę ale niestety po 5 miesiącach straciły swoja barwę świetlna, praktycznie nie oświetlały drogi widoczność ograniczyła się do 5 metrów (od maski samochodu), teraz nadają się tylko do wyrzucenia.
Цей відгук про WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
Цей відгук про WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
Порівняно зі звичайними галогеновими лампами
Застосування залежить від типу лампи