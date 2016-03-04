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Більше не доступний

WhiteVisionлампа для передніх фар

9006WHVB1

1

| (1) Відгук

Безпека ще не була настільки привабливою

Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки.

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Ефект потужного білого ксенонового світла

Безпека ще не була настільки привабливою

  • Тип лампи: HB4

  • В упаковці: 1 шт.

  • 12,8 В, 55 Вт

Винятково зручне водіння з ефектом потужного білого ксенонового світла

Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.

Ефект білого ксенонового світла для престижного вигляду

Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.

Пучок яскравого білого світла

Пучок яскравого білого світла

Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.0

з 5

1

Відгук

5
4
3
2

04/03/2016

Polska

Polska

Bardzo ładny efekt ale na krótką metę.

Żarówki zakupiłem w kwietniu 2015r, na początku sprawowały się świetnie, jasne białe światło dobrze oświetlało drogę ale niestety po 5 miesiącach straciły swoja barwę świetlna, praktycznie nie oświetlały drogi widoczność ograniczyła się do 5 metrów (od maski samochodu), teraz nadają się tylko do wyrzucenia.

Цей відгук про WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa

Цей відгук про WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa

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Примітки

  1. Порівняно зі звичайними галогеновими лампами

  2. Застосування залежить від типу лампи