Холодне світло забезпечує чіткіший огляд і більше комфорту

Керування автомобілем у темряві може перенапружувати очі, через що ви швидше стомлюєтеся. Спрямовуючи біліше світло до 3400 К (стосується H7; HB4: 3450 К), лампа Philips X-tremeVision Pro150 гарантує більшу контрастність на дорозі, завдяки чому ви легше помічаєте й роздивляєтеся об’єкти, які наближаються. Коли ви чітко бачите, ви довше зберігаєте зосередженість, що робить водіння безпечнішим і приємнішим.