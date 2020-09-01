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9006XVPB1
Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із раніше недоступним у лампах такої ефективності терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі вас і ваших близьких.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Продуктивність і термін служби
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Завдяки Philips X-tremeVision Pro150 ви можете насолоджуватися на 150% яскравішим світлом(1). Повертайтеся додому до своїх близьких, знаючи, що ви можете чітко бачити навіть у темряві та за несприятливих погодних умов. Удосконалений дизайн нитки розжарювання забезпечує точніше й краще освітлення дороги, а нова технологія кварцового скла Diamond Precision – більшу яскравість.
Нова технологія виготовлення кварцового скла Philips Diamond Precision дає змогу пропускати більше світла, а також підвищує стійкість до температурних стрибків і тиску. Спеціальне поєднання цінних газів захищає нитку розжарювання від зношування. Це означає більше яскравості та довший строк експлуатації – до 450 годин (стосується H7; HB4: 600 год), що, імовірно, є рекордним значенням для такої потужної лампи.
Освітлюючи на 70 метрів дороги більше(2), лампи Philips X-tremeVision Pro150 підвищують швидкість вашої реакції на потенційні загрози. Збільшення безпечної відстані означає, що ви й ваші пасажири можуть почуватися впевненіше.
Керування автомобілем у темряві може перенапружувати очі, через що ви швидше стомлюєтеся. Спрямовуючи біліше світло до 3400 К (стосується H7; HB4: 3450 К), лампа Philips X-tremeVision Pro150 гарантує більшу контрастність на дорозі, завдяки чому ви легше помічаєте й роздивляєтеся об’єкти, які наближаються. Коли ви чітко бачите, ви довше зберігаєте зосередженість, що робить водіння безпечнішим і приємнішим.
Раціональніше заміняти одразу обидві лампи, ніж одну несправну. Сучасні лампи гарантують більшу світловіддачу та надзвичайну ефективність, підвищуючи безпеку водіння. Заміняючи лампи попарно, ви економите час і гроші, запобігаєте виходу ламп фар із ладу, отримуєте яскравіший і збалансованіший промінь, та, що найголовніше, дбаєте про безпеку для себе і своїх близьких.
Високотехнологічні освітлювальні рішення Philips відомі в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips стандарту Original Equipment Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (включно з чинними нормами ISO), що забезпечує незмінно високі результати. Лампи Philips X-tremeVision Pro150 сумісні з моделями автомобілів більшості марок, як-от Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Дізнатися більше можна в посібнику з вибору ламп.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Термін експлуатації
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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