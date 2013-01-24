Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Standard

    лампа для передніх фар

    9008C1
    • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
      -{discount-value}

      Standard лампа для передніх фар

      9008C1

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Наші лампи для передніх фар обирають всі провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

      Standard лампа для передніх фар

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Наші лампи для передніх фар обирають всі провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Наші лампи для передніх фар обирають всі провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

      Standard лампа для передніх фар

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Наші лампи для передніх фар обирають всі провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. headlights

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Standard

        Standard

        лампа для передніх фар

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

        Стандартні лампи Philips

        • Тип лампи: H13
        • В упаковці: 1 шт.
        • 12 В, 60/55 Вт
        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

        Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

        Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги з післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000).

        Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

        Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення відділення для рукавичок, сигнальні вогні в салоні, передні стоянкові ліхтарі.

        Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

        Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення.

        Технічні характеристики

        • Електричні характеристики

          Напруга
          12  В
          Потужність (Вт)
          60/55  Вт

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          до 600 год.

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          3400 К
          Люмен
          3000 лм

        • Дані упаковки

          EAN1
          8711500877987
          EAN3
          8727900370768
          Тип упаковки
          C1

        • Опис виробу

          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Так
          Лінійка
          Стандартна
          Технологія
          Галогенна
          Тип
          H13
          Позначення
          9008C1
          Цоколь
          P26,4t

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          0,489  кг
          Висота
          9,9  см
          Довжина
          27,5  см
          Ширина
          11,4  см

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          42,14  г
          Висота
          9,3  см
          Довжина
          5,4  см
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10
          Вага нетто однієї одиниці
          32,14  г
          Кількість в упаковці
          1
          Ширина
          5,4  см

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          9008C1
          Код замовлення
          87798730

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Стандартна
          Особливість виробу
          Стандартні лампи Philips

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися