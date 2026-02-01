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WhiteVision ultraБілий стильний вигляд

9012WVUB1

Ефектний неперевершений вигляд

Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду.

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Сучасне стильне біле світло для вашого автомобіля

Ефектний неперевершений вигляд

  • Тип лампи: HIR2

  • 12 В, 55 Вт

  • До 60% більше видимості

  • Ефектний білий стиль

  • Кількість ламп: 1 шт.

Ефектне біле світло

Передні фари Philips WhiteVision Ultra змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!

Модернізовані галогенні передні фари для надзвичайно стильного вигляду

Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.

Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду

Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

Технічні характеристики

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