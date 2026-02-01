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9012WVUB1
Ефектний неперевершений вигляд
Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду.
Тип лампи: HIR2
12 В, 55 Вт
До 60% більше видимості
Ефектний білий стиль
Кількість ламп: 1 шт.
Передні фари Philips WhiteVision Ultra змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!
Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.
Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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