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Розширена гарантія 3 роки
Очищує кімнати площею 36 м² Gb/t -78 м² NRCC
Фільтри NanoProtect HEPA
Підключення до додатка Air+
Підключення через додаток CleanHome+
Технологія VitaShield вловлює аерозолі та частинки менші, ніж найменший відомий коронавірус (6). Від VitaShield не втече майже жоден забруднювач — вона деактивує віруси і утримує їх всередині. Незалежно протестовано Airmid Health group Ltd на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря (2). Також протестовано на коронавірус (7).
Перед випуском із заводу та сертифікацією Європейським центром дослідження проблем алергії (European Center for Allergy Research Foundation) очищувачі Philips проходять 170 обов’язкових та жорстких перевірок. Їх ретельно перевірять на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7.
Поки ви спите, очищувач повітря працює в режимі сну майже безшумно. І показник якості повітря, і індикатор на панелі можна зробити менш яскравими або вимкнути, щоб вони не заважали вашому сну.
4.9
з 5
21
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Иван А
25/12/2024
България
Много доволни
Действително пречиства. Има голям ефект. Има разлика.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Nikolajka34
16/10/2022
Česká republika
Частина акції
Pomocník pro život
Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Aduse
04/10/2022
Česká republika
Частина акції
Opravdu chytrá čistička
Tato čistička umí reagovat na okolní vzduch a podle jeho aktuální kvality nastavuje výkon. Běžně je tedy čistička v nízkých otáčkách, ale při vyšším znečištění se ukamžitě přepíná na vyšší výkon. Vše jde také sledovat v mobilní appce a také si přes appku čističku nastavovat dle potřeby. Ovládání je snadné a intuitivní. Čistička je lehká a pěkná. Za mě určitě super volba. :)
Плюси
Ovládání přes mobil, automatická volba potřebného výkonu, tichý chod, snadná manipulace, hezký design.
Мінуси
Na plný výkon je hlučná (ale to je spíš vlastnost, než nevýhoda :)).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 1000i Series AC1715/10 1000i Series
(1) З повітря, яке проходить крізь фільтр. Це теоретичний час для одноразового очищення, який визначено діленням розміру кімнати 48 м³ на коефіцієнт CADR 300 м³/год (припускаючи, що кімната має площу 20 м² та висоту 2,4 м).
(2) Протестовано Airmid Healthgroup Ltd. у камері розміром 28,5 м³ із вірусом грипу A(H1N1), що переноситься повітрям; зниження виміряно в турборежимі через 10–20 хв. Очищувачі повітря самостійно не захищають від COVID-19, але можуть підтримувати загальний захист (US EPA).
(3) З повітря. яке проходить крізь фільтр. Перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1
(4) З повітря, яке проходить крізь фільтр; випробувано на березовому пилку в середовищі фільтрування відповідно до процедури SOP 350.003 Австрійського інституту OFI
(5) Очищувачі повітря Philips мають вищі коефіцієнти подачі чистого повітря та показники енергоефективності з фільтром NanoProtect HEPA, ніж із фільтром HEPA H13, перевірено відповідно до GB/T 18801.
(6) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1. Розмір коронавірусів коливається в межах від 0,08–0,22 мікрон (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Ch. 24, pp. 435-461).
(7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії у камері для тестування з вірусом коронавірусу людини (HCoV-229E) за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.
(8) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
(9) Доступність Alexa та Google Home залежить від вашого місця перебування.
(10) З повітря, яке проходить через фільтр, перевірено сторонньою лабораторією із застосуванням аерозолю NaCl.
(11) Економія на основі заявленого терміну служби фільтра та ціни на вебсайтах виробника або в роздрібних магазинах, Нідерланди, 21 червня 2022 р.