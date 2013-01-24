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Дихайте здоровішим повітрям вдома

завдяки рішенням Philips Air

Дихайте здоровішим
повітрям вдома

завдяки рішенням Philips Air

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    Що таке чисте повітря і як воно впливає на мою сім’ю?

     

    Дім – це місце, де ми шукаємо безпеку та захист. Проте повітря у наших домівках часто у 2–5 разів брудніше за повітря надворі. Щоденна діяльність (наприклад, приготування їжі, прибирання та розваги з домашніми улюбленцями) спричиняє утворення алергенів та забруднює повітря.

     

     

    Щодня ми робимо 24 000 вдихів – повітря у наших домівках може вплинути на наше життя. Краща якість повітря допомагає запобігти або усунути алергію, астму та інші респіраторні захворювання, щоб ми всі змогли дихати трохи легше.

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    Якісні рішення Philips Air для чистішого повітря вдома

     

    Якісні рішення Philips Air, такі як очищувачі та зволожувачі, видаляють частинки, алергени, шкідливі гази, бактерії та віруси і підтримують оптимальний рівень вологості. Вони зокрема видаляють такі частинки, як пилок, часточки шкіри домашніх тварин, спори цвілі, а також усувають шкідливі гази (наприклад, ЗЛОС) та запахи.

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    Чому саме якісні рішення Philips Air

    Рішення для чистого повітря у Вашому домі

    Очищувачі повітря

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    Очищувачі повітря
    Видаляє 99,97% алергенів у повітрі**
    зокрема, пилок, часточки шкіри домашніх тварин, пил, пилових кліщів, цвіль та шкідливі наночастинки.
    Відмінний коефіцієнт подачі чистого повітря, що гарантує очищення кімнати за лічені хвилини 
    ефективність очищувача повітря визначається коефіцієнтом подачі чистого повітря (CADR). Він визначає, скільки кубічних метрів чистого повітря подається щогодини.
    Інформація про якість повітря у приміщенні у режимі реального часу
    унікальна технологія AeraSense дозволяє миттєво дізнатися про якість повітря у приміщенні. Цифровий показник алергенів та кольорове кільце чітко повідомляють навіть про найменші зміни якості повітря у режимі реального часу.
    Автоматично контролює повітря та очищує його
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    Зволожувачі повітря

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    Зволожувачі повітря
    Гігієнічно зволожує кімнату
    без поширення бактерій або білого пилу.
    Рівномірно розподіляє вологу по кімнаті
    без вологих плям на меблях.
    Інформація про рівень вологості у приміщенні в режимі реального часу
    унікальна технологія AeraSense дозволяє миттєво дізнатися про якість повітря у приміщенні. Цифровий показник алергенів та кольорове кільце чітко повідомляють навіть про найменші зміни якості повітря у режимі реального часу.
    Автоматично контролює вологість для встановлення здоровішого рівня 
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    Кліматичні комплекси 2-в-1

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    Очищувач і зволожувач повітря
    Видаляє 99,97% алергенів у повітрі**
    і навіть шкідливі наночастинки.
    Відмінний коефіцієнт подачі чистого повітря, що гарантує очищення кімнати за лічені хвилини
    ефективність очищувача повітря визначається коефіцієнтом подачі чистого повітря (CADR). Це максимальна кількість потоку повітря очищувача (скільки повітря він обробляє) помножена на ефективність (скільки часточок він захоплює).
    Інформація про якість повітря у приміщенні в режимі реального часу
    унікальна технологія AeraSense дозволяє миттєво дізнатися про якість повітря у приміщенні. Цифровий показник алергенів та кольорове кільце чітко повідомляють навіть про найменші зміни якості повітря у режимі реального часу.
    Гігієнічно та рівномірно зволожує кімнату
    без поширення бактерій, білого пилу або вологих плям. 
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    Мийка повітря

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    Осушувач та очищувач
    Ефективна технологія зволоження NanoCloud і очищення на нанорівні за допомогою фільтра Nano Protect
    потрійний захист від бактерій і цвілі. Гігієнічність і безпека технології Philips NanoCloud підтверджена сертифікатом. Доведена ефективність: на 99%* менше бактерій в повітрі в порівнянні з ультразвуковими зволожувачами.
    фільтрує 99% спор цвілі***
    Фільтр Nano Protect із захистом на нанорівні
    видаляє 99% бактерій і утримує найдрібніші забруднення розміром до 0,02 мікрон, в тому числі дрібний пил, поширені алергени і бактерії.
    Висока енергоефективність
    низький показник споживаної потужності: до 6 Вт.
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    **Перевірено ефективність одного проходження потоку повітря 5,33 см/сек. через фільтруючий матеріал лабораторією третьої сторони.

    ***Перевірка коефіцієнта зменшення мікробів, проведена в Airmid Healthgroup Ltd. у відділенні для тестування об’ємом 28,5 м3, забрудненому спорами чорної плісняви (Aspergillus niger), впродовж 60 хвилин роботи.

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    Рішення Philips Air повідомляють про необхідність заміни фільтрів, тож Ви завжди можете бути певними в оптимальному функціонуванні.

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