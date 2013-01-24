Дім – це місце, де ми шукаємо безпеку та захист. Проте повітря у наших домівках часто у 2–5 разів брудніше за повітря надворі. Щоденна діяльність (наприклад, приготування їжі, прибирання та розваги з домашніми улюбленцями) спричиняє утворення алергенів та забруднює повітря.
Щодня ми робимо 24 000 вдихів – повітря у наших домівках може вплинути на наше життя. Краща якість повітря допомагає запобігти або усунути алергію, астму та інші респіраторні захворювання, щоб ми всі змогли дихати трохи легше.