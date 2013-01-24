Що таке чисте повітря і як воно впливає на мою сім’ю?

Дім – це місце, де ми шукаємо безпеку та захист. Проте повітря у наших домівках часто у 2–5 разів брудніше за повітря надворі. Щоденна діяльність (наприклад, приготування їжі, прибирання та розваги з домашніми улюбленцями) спричиняє утворення алергенів та забруднює повітря.