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Більше не доступний
Розмір кімнати: до 33 м2*
Відфільтровує 99% бактерій*
Рівень зволоження: 300 м³/год.*
Розмір кімнати: до 43 м2*
Надзвичайна система фільтрації з німецькою технологією забезпечує ефективну фільтрацію для усунення забруднюючих речовин, зокрема наддрібних частинок діаметром до 2,5 мікрона, бактерій та вірусів розміром >0,00002 мм.*
Поширює на 99% менше бактерій порівняно з ультразвуковими зволожувачами**
Нагороди
4.6
з 5
31
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Olesia
03/11/2019
Україна
Philips Кліматичний комплекс 2-в-1 AC4080/10 крутой прибор для чистки и освежения
Мы родители двух замечательных деток и чистый воздух нас всем просто необходим. Изучив информацию мы остановили свой выбор на этом замечательном продукте.Philips Кліматичний комплекс 2-в-1 AC4080/10 Ни дня не жалеем что приобрели, единственным неудобством есть смена фильтров, хотя это уже большее неудобство для ленивых) чистый воздух стоит того. Безумно довольны результатом работы сего приспособления.
Так, я рекомендую цей продукт
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Так, я рекомендую цей продукт
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Нінель
10/04/2019
Україна
Цей продукт ідеальний для сімей де є маленькі діти
Користуємось данним продуктом більше року, дуже задоволені. Діти дихають чистим повітрям, значно меньше хворіють, ліпше засинають, ще й в ночі світло заміняє нічник. Легко чистити, гарний дизайн, що не псує інтерєр квартири. Всім рекомендуємо - хто піклується про своє здоровя і здоровя своєі родини.
Так, я рекомендую цей продукт
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Так, я рекомендую цей продукт
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Kika
05/01/2019
Slovensko
Aj plus aj minus
Vsetko co je tu napisane suhlasim. Minus ma ta nadobka to vyberanie a vkladanie otras. Rychlo sa ten vodny modry filter opatrebuje a smrdi... cize raz do tyzdna treba robit udrzbu. Ale aj tak tento filter nevydrzi dlho a potom po par mesiacov treba novy lebo nenasiakne uz vam vodu a dost ho potom aj citit cize je to uz skodlive. Trosku by to chcelo vylepsit ten zvlhcovac manipulacie s nadobkou je minus a rychlo vyprcha voda. Cize musim vstavat v noci a dolievat
Так, я рекомендую цей продукт
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Так, я рекомендую цей продукт
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20 нанометрів: протестовано IUTA. Відповідно до Звіту про оцінку мікробіологічного ризику 2008 р. Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) віруси пташиного грипу, людського грипу, легіонела, віруси гепатиту мають розмір понад 20 нм (0,00002 мм).
Усуває 99,97% частинок: протестовано незалежною лабораторією
Рівень зволоження: 300 мл/год.: протестовано GB/T 23332 у внутрішній кліматичній камері Philips, Сучжоу. Розмір камери: 25 м2, початкова температура: 20±2 °C, відносна вологість: 30±3%.
Розмір кімнати: до 43 м2: на основі ефективності зволоження, відповідно до стандарту AHAM HU-1-2016 (R2011).
Протестовано на предмет знищення групи вірусів MS2 в Інституті Intertek, США (тестування впродовж 2 годин у камері 11 м3)
Відповідно до Звіту про оцінку мікробіологічного ризику Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2008 р. віруси пташиного грипу, людського грипу, легіонела, віруси гепатиту та коронавірус атипової пневмонії мають розмір понад 0,02 мікрона.
Коефіцієнт подачі чистого повітря (сигаретний дим), протестовано третьою стороною
Порівняно зі звичайною ультразвуковою технологією (прохолодний водний пил). Технологія NanoCloud від Philips викидає в повітря на 99% менше природних бактерій, як підтверджено під час тестування впродовж 8 тижнів у камері 1 м3 та засвідчено в рамках порівняльного дослідження в незалежній лабораторії фірмою Rabe HygieneConsult у червні 2012 р. (RHC 2101p_12.116)
Частки діаметром 2,5 мікрона, протестовано третьою стороною (5,0 +/- 0,5) мг/м3
Формальдегід, толуен, загальні леткі органічні сполуки, протестовано третьою стороною в лабораторії 30 м3 упродовж 3 годин
Антибактеріальні властивості протестовані згідно з GB21551.3 на білий стафілокок, початкова концентрація – 1*105 куо/м3