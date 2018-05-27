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Фільтр HEPA з активованим вугіллям діє на наддрібні частинки, алергени, бактерії та віруси, а також широкий спектр шкідливих газів, зокрема формальдегід. Цей високоефективний фільтр розроблено у співпраці зі спеціалістами з Німеччини.
Усуває наддрібні частинки 0,02 мкм
* У поєднанні з фільтром HEPA універсальний фільтр відфільтровує наддрібні частинки >20 нанометрів, зокрема бактерії, пил, алергени та деякі віруси. Згідно з публікаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я віруси пташиного грипу, людського грипу та бактерії легіонела мають розмір понад 20 нанометрів.
Сповіщення про збереження чистоти повітря одразу повідомляє про необхідність заміни фільтра. Коли один із фільтрів майже заповнився та потребує очищення або заміни, сповіщення про збереження чистоти повітря нагадає про таку потребу.
Функція блокування для збереження чистоти повітря гарантує незмінно здорове повітря. Вона вимикає очищувач, коли більше немає гарантії чистоти повітря. Якщо фільтр не замінити відразу, функція блокування для збереження чистоти повітря вимкне та заблокує пристрій, щоб запобігти повторному забрудненню повітря через брудний фільтр. Ми гарантуємо незмінно очищене повітря.
5.0
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Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Dablg
27/05/2018
България
Предимството да дишаш чист въздух.
Ползвам го от няколко месеца. Имам домашен любимец- котка. Включвам го вечер, като се прибера и го оставям да работи до сутринта. Резултата е - почти никакъв прах по мебелите, по - малко косми в помещението и доста спокоен сън.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AC4158/00 AC HEPA
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AC4158/00 AC HEPA
Відповідно до Звіту про оцінку мікробіологічного ризику Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2008 р. віруси пташиного грипу, людського грипу, легіонела, віруси гепатиту та коронавірус атипової пневмонії мають розмір понад 0,02 мікрона.