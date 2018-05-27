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Фільтр HEPA з активованим вугіллям

AC4158/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Здорове повітря, завжди

Фільтр HEPA з активованим вугіллям діє на наддрібні частинки, алергени, бактерії та віруси, а також широкий спектр шкідливих газів, зокрема формальдегід. Цей високоефективний фільтр розроблено у співпраці зі спеціалістами з Німеччини.

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Здорове повітря, завжди

  • Усуває наддрібні частинки 0,02 мкм

Відфільтровує наддрібні частинки >20 нанометрів*

* У поєднанні з фільтром HEPA універсальний фільтр відфільтровує наддрібні частинки >20 нанометрів, зокрема бактерії, пил, алергени та деякі віруси. Згідно з публікаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я віруси пташиного грипу, людського грипу та бактерії легіонела мають розмір понад 20 нанометрів.

Сповіщення про збереження чистоти повітря повідомляє про необхідність заміни фільтра

Сповіщення про збереження чистоти повітря одразу повідомляє про необхідність заміни фільтра. Коли один із фільтрів майже заповнився та потребує очищення або заміни, сповіщення про збереження чистоти повітря нагадає про таку потребу.

Функція блокування для збереження чистоти повітря завжди

Функція блокування для збереження чистоти повітря гарантує незмінно здорове повітря. Вона вимикає очищувач, коли більше немає гарантії чистоти повітря. Якщо фільтр не замінити відразу, функція блокування для збереження чистоти повітря вимкне та заблокує пристрій, щоб запобігти повторному забрудненню повітря через брудний фільтр. Ми гарантуємо незмінно очищене повітря.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
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2
1

27/05/2018

България

България

Предимството да дишаш чист въздух.

Ползвам го от няколко месеца. Имам домашен любимец- котка. Включвам го вечер, като се прибера и го оставям да работи до сутринта. Резултата е - почти никакъв прах по мебелите, по - малко косми в помещението и доста спокоен сън.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AC4158/00 AC HEPA

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AC4158/00 AC HEPA

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Примітки

  1. Відповідно до Звіту про оцінку мікробіологічного ризику Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2008 р. віруси пташиного грипу, людського грипу, легіонела, віруси гепатиту та коронавірус атипової пневмонії мають розмір понад 0,02 мікрона.