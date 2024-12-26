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  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.
  • Одна система. Ефективно та без клопоту.

Універсальні рішення для прасуванняУніверсальна система All-in-One серії 6000

AIS6020/70

5
| (29) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Одна система. Ефективно та без клопоту.
Прасувальна система Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні.
Переглянути всі переваги

Більша універсальність, продуктивність і зручність**

Одна система. Ефективно та без клопоту.

  • Вбудована багатокутна дошка

  • Технологія OptimalTEMP

  • Кнопки з ножним керуванням

  • Потужна подача 45 г пари на хвилину*

  • Видаляє до 99,9% бактерій*.

Вбудована багатокутна регульована прасувальна дошка

Вбудована багатокутна регульована прасувальна дошка

Багатокутна прасувальна дошка може бути нахилена в будь-яке положення для зручнішого прасування: горизонтальне – для прасування найскладніших тканин, вертикальне – для відпарювання делікатних речей.

Потужний двигун для легкого розпрасування навіть найжорсткіших складок

Потужний двигун для легкого розпрасування навіть найжорсткіших складок

Потужний двигун генерує до 45 г/хв пари для розгладжування жорстких складок, а загострений наконечник праски допомагає досягти точних результатів.

OptimalTEMP: жодного пошкодження тканин, які можна прасувати

OptimalTEMP: жодного пошкодження тканин, які можна прасувати

Технологія OptimalTEMP не пропалить жодної тканини, яку можна прасувати, тож ви можете без проблем прасувати все – від джинсів до шовку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

29

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/12/2024

Україна

Україна

на сайті знайшла помилку :)

В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

26/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена технікою

Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати

Плюси

Компактна, легка праска, потужний пар, зручність

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

24/10/2024

Україна

Україна

Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.

Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.

Плюси

Гарно пропрасовує речі

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

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      1. Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого, кандіди біліючої та кліщів на бавовні протягом 10 секунд відпарювання

      2. Порівняно з паровими прасками Philips

      3. Порівняно з паровими прасками на основі відгуків споживачів за тестування в домашніх умовах, жовтень 2022 р.