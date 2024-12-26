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Розширена гарантія 3 роки
Вбудована багатокутна дошка
Технологія OptimalTEMP
Кнопки з ножним керуванням
Потужна подача 45 г пари на хвилину*
Видаляє до 99,9% бактерій*.
Багатокутна прасувальна дошка може бути нахилена в будь-яке положення для зручнішого прасування: горизонтальне – для прасування найскладніших тканин, вертикальне – для відпарювання делікатних речей.
Потужний двигун генерує до 45 г/хв пари для розгладжування жорстких складок, а загострений наконечник праски допомагає досягти точних результатів.
Технологія OptimalTEMP не пропалить жодної тканини, яку можна прасувати, тож ви можете без проблем прасувати все – від джинсів до шовку.
5.0
з 5
29
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ЛІРА
26/12/2024
Україна
на сайті знайшла помилку :)
В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Imk337
26/10/2024
Україна
Частина акції
Дуже задоволена технікою
Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати
Плюси
Компактна, легка праска, потужний пар, зручність
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Sonecko
24/10/2024
Україна
Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.
Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.
Плюси
Гарно пропрасовує речі
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого, кандіди біліючої та кліщів на бавовні протягом 10 секунд відпарювання
Порівняно з паровими прасками Philips
Порівняно з паровими прасками на основі відгуків споживачів за тестування в домашніх умовах, жовтень 2022 р.