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  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування
  • Переосмислене прасування

Універсальні рішення для прасуванняУніверсальна система All-in-One серії 8500

AIS8540/80

4.5
| (66) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Переосмислене прасування
Універсальна система Philips «усе в одному» серії 8500 – це революційне рішення, з яким ви завжди виглядатиме якнайкраще. Комбінація відпарювання та прасування – це практичне поєднання зручності використання і відмінної результативності. Універсальне рішення, яке запобігає появі складок.
Переглянути всі переваги

Більша універсальність, продуктивність і зручність**

Переосмислене прасування

  • Багатокутна дошка,

  • Технологія подвійного нагрівання

  • Технологія OptimalTEMP

  • Ергономічна головка iron+

Вбудована дошка розкладається під різними кутами для зручності використання

Вбудована дошка розкладається під різними кутами для зручності використання

Багатокутна дошка з можливістю вбудовування та розкладання під різними кутами може встановлюватися і повертатися в будь-яке положення для гнучкості й зручності використання. Прасуйте жорсткіші тканини в горизонтальному положення, делікатніші – у вертикальному, а все інше – як забажаєте.

Подвійне нагрівання з кращою ефективністю порівняно з паровою праскою**

Подвійне нагрівання з кращою ефективністю порівняно з паровою праскою**

Технологія подвійного нагрівання забезпечує потужне проникнення пари для розгладжування складок із кращою ефективністю, ніж парова праска**, завдяки чому ваш одяг виглядатиме якнайкраще з мінімумом зусиль.

Ергономічна головка iron+ полегшує прасування

Ергономічна головка iron+ полегшує прасування

Ергономічна головка iron+***, яка вдвічі менша за головку звичайної парової праски, гарантує, що ви зможете з комфортом видаляти складки зі свого одягу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

66

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

3

05/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Реально працює

100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

15/09/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функціі

Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

03/02/2025

Україна

Україна

Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

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      1. Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого, кандіди біліючої та кліщів на бавовні протягом 10 секунд відпарювання

      2. Порівняно з паровими прасками Philips

      3. Порівняно з паровими прасками на основі відгуків споживачів за тестування в домашніх умовах, жовтень 2022 р.