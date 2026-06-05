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Розширена гарантія 3 роки
Багатокутна дошка,
Технологія подвійного нагрівання
Технологія OptimalTEMP
Ергономічна головка iron+
Багатокутна дошка з можливістю вбудовування та розкладання під різними кутами може встановлюватися і повертатися в будь-яке положення для гнучкості й зручності використання. Прасуйте жорсткіші тканини в горизонтальному положення, делікатніші – у вертикальному, а все інше – як забажаєте.
Технологія подвійного нагрівання забезпечує потужне проникнення пари для розгладжування складок із кращою ефективністю, ніж парова праска**, завдяки чому ваш одяг виглядатиме якнайкраще з мінімумом зусиль.
Ергономічна головка iron+***, яка вдвічі менша за головку звичайної парової праски, гарантує, що ви зможете з комфортом видаляти складки зі свого одягу.
4.5
з 5
66
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Aleksmix
05/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Реально працює
100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Scorpion7797
15/09/2025
Україна
Перевірений покупець
Виріб має чудові функціі
Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
sov.
03/02/2025
Україна
Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого, кандіди біліючої та кліщів на бавовні протягом 10 секунд відпарювання
Порівняно з паровими прасками Philips
Порівняно з паровими прасками на основі відгуків споживачів за тестування в домашніх умовах, жовтень 2022 р.