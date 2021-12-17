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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
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  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
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  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

Більше не доступний

Серія 2000Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

AMF220/15

4.9

| (141) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

Очищайте, освіжайте й зігрівайте свій дім у будь-який час

Очищувач повітря Philips 3-в-1 дбає про здоров’я та забезпечує комфорт у домі. Він зігріває вас взимку й охолоджує влітку, постійно очищаючи повітря та видаляючи 99,95% частинок, які за розміром, як найменший відомий вірус, завдяки системі фільтрації HEPA.

Переглянути всі переваги

Очищайте, освіжайте й зігрівайте свій дім у будь-який час

  • Очищує кімнати площею до 42 м²

  • Коефіцієнт чистого повітря 165 м³/год

  • Фільтри HEPA та з активованим вугіллям

CADR до 165 м³/год*: очищує кімнати площею до 42 м² **

CADR до 165 м³/год*: очищує кімнати площею до 42 м² **

Функція очищення підходить для приміщення розміром до 42 м². ** Оптимальна конструкція для забору повітря на 360° та висока ефективність фільтрації наддрібних частинок забезпечують очищення до 165 м³/год від швидкості подачі чистого повітря (CADR) *. Він може ефективно очищати повітря приміщення площею 20 м² за 17,5 хвилин.

Видалення 99,95% частинок розміром 0,003 мікрона

Видалення 99,95% частинок розміром 0,003 мікрона

Тришарова система фільтрація з фільтром NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям та фільтром попереднього очищення захоплює 99,95% частинок розміром до 0,003 мікрона, що менше найменшого відомого вірусу***, видаляючи бактерії, пилок, пил, PM2,5, лупу домашніх тварин, пилових кліщів, спори цвілі, запахи, гази, аерозолі та інші забруднювачі.

Датчик якості повітря, температура та стан фільтра

Датчик якості повітря, температура та стан фільтра

Датчик якості повітря виявляє часточки в повітрі розміром менше 2,5 мкм і відображає це в реальному часі за допомогою цифрового і кольорового зворотного зв’язку. Панель кольорів забезпечує візуальну індикацію високої якості повітря у приміщенні – від синього (хороша), фіолетового (середня), рожевого (погана) до червоного (дуже погана). Дисплей у режимі реального часу також відображає попередження про температуру в приміщенні та необхідність заміни фільтра.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

141

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2
1

17/12/2021

Україна

Україна

Отличнейшая новинка очистителя

Многофункциональный очиститель, нагревает и охлаждает воздух, а ещё очень классно очищает и это главное преимущество. Очень подходит тем о кого есть дома аллергики и маленькие дети. Очень тихо работает. Так как я не очень дружу с техникой я его полюбил с первого раза за то что он максимально понятен и удобен в использовании.

Плюси

Преимущества тихий лёгкий для переноски в другое место

Мінуси

не подходит под дизайн квартиры, хотелось бы золотой или хотя бы белый

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата використання 2021-11-17

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата використання 2021-11-17

16/12/2021

Україна

Україна

стильний та корисний

Очищувач+ Безпечний обігрівач. Стільки заощадженого простору мені виграв, що я ще й зволожувач купую тепер. Фільтр міняти треба рідко як у топовому очиснику філіпс, а функцій більше. дуже вдячна розетці за рекомендацію. Ергономічний Фільтр коштує дорого, але розрахований на 2 роки. це того варто

Плюси

Ергономічний

Мінуси

Фільтр коштує дорого, але розрахований на 2 роки. це того варто

Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата використання 2021-11-16

Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата використання 2021-11-16

16/12/2021

Україна

Україна

Очень удобный

Пользуемся этим очистителем не давно, но уже заметно на сколько воздух в квартире стал чище, очень простой в управлении по этому разберётся даже ребёнок.

Плюси

Максимально простой и очень эфектвный

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата використання 2020-11-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата використання 2020-11-16

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Примітки

  1. Коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T18801-2015. Після вдосконалення нашого способу тестування та контролю за якістю продукції ми оновили значення коефіцієнта подачі чистого повітря для наших пристроїв.

  2. Якщо ви придбаєте виріб, де на коробці не буде вказано цієї інформації, будьте спокійні, адже виріб забезпечує вищі специфікації, вказані онлайн.

  3. Розмір кімнати 42 м² обчислено відповідно до стандарту NRCC-5401 з використанням сигаретного диму; коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано відповідно до GB/T18801-2015.

  4. Перевірено в 2020 році IUTA відповідно до DIN71460-1 з використанням аерозолю NaCl.

  5. З повітря, яке проходить крізь фільтр. Тестування зменшення кількості мікробів Airmid Healthgroup Ltd., результат через 40 хвилин, із пристроєм в режимі максимальних налаштувань, у тестовій камері 28,5 м³ із вірусом грипу типу A (H1N1) в повітрі.

  6. Очищувач повітря не захищає від Covid-19, але може бути частиною плану для захисту себе і своєї сім’ї (Управління з охорони довкілля США).

  7. З повітря, що проходить через фільтр; протестовано сторонньою лабораторією в камері 30 м³ відповідно до GB21551.3-2010 (тестування на бактеріях білого стафілококу 8032).

  8. Рекомендований строк служби – це теоретичний підрахунок, що базується на середньому рівні часточок у повітрі на вулиці 35 мкг/м³ та роботі очищувача на найменшій швидкості у кімнаті 39 м² протягом 16 годин на день.