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Очищайте, освіжайте й зігрівайте свій дім у будь-який час
Очищувач повітря Philips 3-в-1 дбає про здоров’я та забезпечує комфорт у домі. Він зігріває вас взимку й охолоджує влітку, постійно очищаючи повітря та видаляючи 99,95% частинок, які за розміром, як найменший відомий вірус, завдяки системі фільтрації HEPA.
Очищує кімнати площею до 42 м²
Коефіцієнт чистого повітря 165 м³/год
Фільтри HEPA та з активованим вугіллям
Функція очищення підходить для приміщення розміром до 42 м². ** Оптимальна конструкція для забору повітря на 360° та висока ефективність фільтрації наддрібних частинок забезпечують очищення до 165 м³/год від швидкості подачі чистого повітря (CADR) *. Він може ефективно очищати повітря приміщення площею 20 м² за 17,5 хвилин.
Тришарова система фільтрація з фільтром NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям та фільтром попереднього очищення захоплює 99,95% частинок розміром до 0,003 мікрона, що менше найменшого відомого вірусу***, видаляючи бактерії, пилок, пил, PM2,5, лупу домашніх тварин, пилових кліщів, спори цвілі, запахи, гази, аерозолі та інші забруднювачі.
Датчик якості повітря виявляє часточки в повітрі розміром менше 2,5 мкм і відображає це в реальному часі за допомогою цифрового і кольорового зворотного зв’язку. Панель кольорів забезпечує візуальну індикацію високої якості повітря у приміщенні – від синього (хороша), фіолетового (середня), рожевого (погана) до червоного (дуже погана). Дисплей у режимі реального часу також відображає попередження про температуру в приміщенні та необхідність заміни фільтра.
4.9
з 5
141
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Sergey88
17/12/2021
Україна
Отличнейшая новинка очистителя
Многофункциональный очиститель, нагревает и охлаждает воздух, а ещё очень классно очищает и это главное преимущество. Очень подходит тем о кого есть дома аллергики и маленькие дети. Очень тихо работает. Так как я не очень дружу с техникой я его полюбил с первого раза за то что он максимально понятен и удобен в использовании.
Плюси
Преимущества тихий лёгкий для переноски в другое место
Мінуси
не подходит под дизайн квартиры, хотелось бы золотой или хотя бы белый
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата використання 2021-11-17
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата використання 2021-11-17
16/12/2021
Україна
стильний та корисний
Очищувач+ Безпечний обігрівач. Стільки заощадженого простору мені виграв, що я ще й зволожувач купую тепер. Фільтр міняти треба рідко як у топовому очиснику філіпс, а функцій більше. дуже вдячна розетці за рекомендацію. Ергономічний Фільтр коштує дорого, але розрахований на 2 роки. це того варто
Плюси
Ергономічний
Мінуси
Фільтр коштує дорого, але розрахований на 2 роки. це того варто
Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата використання 2021-11-16
Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата використання 2021-11-16
Luke35
16/12/2021
Україна
Частина акції
Очень удобный
Пользуемся этим очистителем не давно, но уже заметно на сколько воздух в квартире стал чище, очень простой в управлении по этому разберётся даже ребёнок.
Плюси
Максимально простой и очень эфектвный
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата використання 2020-11-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата використання 2020-11-16
Коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T18801-2015. Після вдосконалення нашого способу тестування та контролю за якістю продукції ми оновили значення коефіцієнта подачі чистого повітря для наших пристроїв.
Якщо ви придбаєте виріб, де на коробці не буде вказано цієї інформації, будьте спокійні, адже виріб забезпечує вищі специфікації, вказані онлайн.
Розмір кімнати 42 м² обчислено відповідно до стандарту NRCC-5401 з використанням сигаретного диму; коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано відповідно до GB/T18801-2015.
Перевірено в 2020 році IUTA відповідно до DIN71460-1 з використанням аерозолю NaCl.
З повітря, яке проходить крізь фільтр. Тестування зменшення кількості мікробів Airmid Healthgroup Ltd., результат через 40 хвилин, із пристроєм в режимі максимальних налаштувань, у тестовій камері 28,5 м³ із вірусом грипу типу A (H1N1) в повітрі.
Очищувач повітря не захищає від Covid-19, але може бути частиною плану для захисту себе і своєї сім’ї (Управління з охорони довкілля США).
З повітря, що проходить через фільтр; протестовано сторонньою лабораторією в камері 30 м³ відповідно до GB21551.3-2010 (тестування на бактеріях білого стафілококу 8032).
Рекомендований строк служби – це теоретичний підрахунок, що базується на середньому рівні часточок у повітрі на вулиці 35 мкг/м³ та роботі очищувача на найменшій швидкості у кімнаті 39 м² протягом 16 годин на день.