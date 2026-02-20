Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Очищувач і зволожувач повітря
Усі серії
Серія 2000 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Більше не доступний
Підтримка
AMF220/15
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
EDC - English (US)
Important Information Manual Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater AMF220/15
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти