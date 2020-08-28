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Більше не доступний
AZ700T/12
Bluetooth® та NFC
Пряме з’єднання USB Direct
12 Вт
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Легко з’єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв’язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з’єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.
3.9
з 5
17
Відгуки
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Плюси
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Мінуси
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ700T Boombox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ700T Boombox CD
Stanley53
30/06/2020
Polska
Перевірений покупець
Rewelacja
Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design
Плюси
kompaktowy wygląd; jakość dzwięku
Мінуси
słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ700T Boombox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ700T Boombox CD
Lukasz8520
01/05/2016
Polska
Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus
Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ700T Boombox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ700T Boombox CD