Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Посібник користувача
- Гарантійний талон
Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з’єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з’єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з’єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з’єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD. Переглянути усі переваги
Програвач компакт-дисків
Усього:
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Легко з’єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв’язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з’єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.
Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Зі зручним пультом дистанційного керування для більшої комфорту – просто сядьте і розслабтеся.
Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
Відтворення аудіо
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Зручність
Потужність
Аксесуари
Розміри
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.