КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
  • Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
  • Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
  • Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
  • Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
  • Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
  • Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
  • Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де

Більше не доступний

Програвач компакт-дисків

AZ700T/12

3.9
| (17) Відгуки
Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з’єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD.
Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де

  • Bluetooth® та NFC

  • Пряме з’єднання USB Direct

  • 12 Вт

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth

Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth

Легко з’єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв’язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з’єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.

Пряме з’єднання USB Direct для відтворення MP3-музики

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.9

з 5

17

Відгуки

2

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Плюси

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Мінуси

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ700T Boombox CD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ700T Boombox CD

30/06/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

Rewelacja

Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design

Плюси

kompaktowy wygląd; jakość dzwięku

Мінуси

słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ700T Boombox CD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ700T Boombox CD

01/05/2016

Polska

Polska

Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus

Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ700T Boombox CD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ700T Boombox CD

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.