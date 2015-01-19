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    Програвач компакт-дисків

    AZ700T/12
    Загальна оцінка / 5
    • Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де
      -{discount-value}

      Програвач компакт-дисків

      AZ700T/12
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де

      Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з’єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD. Переглянути усі переваги

      Програвач компакт-дисків

      Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де

      Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з’єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де

      Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з’єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD. Переглянути усі переваги

      Програвач компакт-дисків

      Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де

      Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона забезпечує відтворення музики завдяки бездротовому підключенню NFC одним дотиком для безпроблемного з’єднання в пару Bluetooth. Також можна відтворювати мелодії на USB-пристроях, CD та MP3-CD. Переглянути усі переваги

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        Програвач компакт-дисків

        Програвач компакт-дисків

        - {discount-value}

        Усього:

        Насолоджуйтеся потужною музикою бездротовим способом будь-де

        • Bluetooth® та NFC
        • Пряме з’єднання USB Direct
        • 12 Вт
        Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

        Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

        Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

        Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth

        Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth

        Легко з’єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв’язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з’єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.

        Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

        Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

        Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

        Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

        Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

        Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

        Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту

        Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту

        Зі зручним пультом дистанційного керування для більшої комфорту – просто сядьте і розслабтеся.

        Більше музики завдяки цифровому FM-радіо з 20 запрограмованими станціями

        Більше музики завдяки цифровому FM-радіо з 20 запрограмованими станціями

        Можливість програмування 20 доріжок CD

        Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.

        Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

        Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.

        Технічні характеристики

        • Відтворення аудіо

          Відтворення з носіїв
          • компакт-диски
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Режими відтворення дисків
          • Швидка прокрутка вперед/назад
          • пошук наступного/попереднього альбому
          • Пошук наступної/попередньої доріжки
          • повторюване/довільне/програмоване

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          FM
          Антена
          FM-антена

        • Звук

          Звукова система
          Стерео
          Регулятор гучності
          поворотний (цифровий)
          Вихідна потужність
          макс. 12 Вт

        • Гучномовці

          Кількість вбудованих гучномовців
          2
          Покриття решітки гучномовців
          метал

        • Під'єднання

          USB
          Вузол USB
          3,5-мм роз’єм для навушників
          Так
          Аудіовхід (3,5 мм)
          Так

        • Зручність

          Тип дисплея
          РК-дисплей
          Тип завантаження
          згори

        • Потужність

          Тип батареї
          Розмір D (LR20)
          Напруга батареї
          1,5  В
          Кількість батарей
          6
          Тип живлення
          Адаптер змінного/постійного струму

        • Аксесуари

          Дистанційне керування
          Так
          Шнур живлення
          Так
          Посібник користувача
          Так
          Гарантія
          Гарантійний талон

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          435 x 270 x 170  мм
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          469 x 197 x 311 мм
          Вага виробу
          2,9  кг
          Вага з упаковкою
          4,11  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • Посібник користувача
        • Гарантійний талон

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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