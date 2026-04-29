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Програвач компакт-дисків

Більше не доступний

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Програвач компакт-дисків

AZ700T/12

Програвач компакт-дисків

Більше не доступний

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Εφαρμογή Philips Entertainment

Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.

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Εφαρμογή Philips Entertainment

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 650.2 kB
  • 1 December 2023

Посібник користувача

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 23 November 2023

Гарантія та обслуговування

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