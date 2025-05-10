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Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer

BG2024/15

4.4
| (336) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
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Відгуки

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4.4

з 5

336

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

10/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Рекомендую

Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

02/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Для тіла найкращій вибір

Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.

Плюси

Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

02/08/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

триммер хорошо убирает волосы, не раздражает

легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.

Мінуси

не сьемная головка, не понятно как чистить(

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

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