Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer
Більше не доступний
Підтримка
BG2024/15
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Посібник користувача
Заява про відповідність ЄС - English (US)
Всі (1)
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Адаптер джерела живлення
Адаптер джерела живлення HQ8505
ShaversЩіточка для очищення