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  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони

Більше не доступний

Тример для тіла Philipsсерії 3000

BG3017/01

4.4
| (336) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони
Призначення тримера для тіла серії 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Використовуйте безпечну для шкіри бритву з технологією об’ємного 2D повторення контурів або підстригайте за допомогою гребінця 3 мм.
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Технологія об’ємного 2D повторення контурів і захист шкіри

Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть для інтимної зони

  • 1 знімний гребінець, 3 мм

  • Гоління з об’ємним 2D повторенням контурів

  • 50 хвилин автономної роботи

Безпечне та комфортне гоління ніжної шкіри

Безпечне та комфортне гоління ніжної шкіри

Бритвена головка має запатентовані заокруглені наконечники та гіпоалергенну плівку для захисту шкіри від порізів і подряпин під час гоління.

Двосторонній тример і гребінець для підстригання в усіх напрямках

Двосторонній тример і гребінець для підстригання в усіх напрямках

Підстригайте волосся, яке росте в будь-якому напрямку, за допомогою двостороннього тримера та 3-мм гребінця. Для густішого волосся рекомендується попереднє підстригання.

Пристрій для підстригання волосся на тілі, яким можна безпечно користуватися в душі

Пристрій для підстригання волосся на тілі, яким можна безпечно користуватися в душі

Ваш пристрій для вологого й сухого підстригання волосся на тілі є повністю водонепроникним, тому його можна використовувати в душі або поза ним. Для найкращих результатів використовуйте пристрій на сухому волоссі перед прийомом душу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

336

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

10/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Рекомендую

Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

02/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Для тіла найкращій вибір

Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.

Плюси

Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

02/08/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

триммер хорошо убирает волосы, не раздражает

легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.

Мінуси

не сьемная головка, не понятно как чистить(

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

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      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році. 