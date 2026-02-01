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USB-кабель

CP1788

Кабель USB для заряджання пристрою

Кабель USB для зручного заряджання пристрою через USB-роз’єми. Сумісність із пристроями, які заряджаються лише через USB.

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Кабель USB для заряджання пристрою

  • Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB

  • Чорний

  • Довжина шнура: 92 см

  • 2 контакти

Легко оновлюйте виріб оригінальними частинами Philips

Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.

Запасні частини та аксесуари

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