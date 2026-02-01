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CP1788
Кабель USB для заряджання пристрою
Кабель USB для зручного заряджання пристрою через USB-роз’єми. Сумісність із пристроями, які заряджаються лише через USB.
XP9407/37
BRE738/00
BRE708/00
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE748/00
BRE750/00
BRL128/00
Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB
Чорний
Довжина шнура: 92 см
2 контакти
Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.