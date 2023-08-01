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    Серія 7000

    Фен

    BHD720/10
    Загальна оцінка / 5
    • На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся
      -{discount-value}

      Серія 7000 Фен

      BHD720/10
      Загальна оцінка / 5

      На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся

      Фен Philips серії 7000 швидко досягає професійних результатів. Мільйони іонів підсилюють блиск вашого волосся, а технологія ThermoShield Advanced визначає температуру, щоб захистити волосся від перегрівання. Переглянути усі переваги

      Серія 7000 Фен

      На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся

      Фен Philips серії 7000 швидко досягає професійних результатів. Мільйони іонів підсилюють блиск вашого волосся, а технологія ThermoShield Advanced визначає температуру, щоб захистити волосся від перегрівання. Переглянути усі переваги

      На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся

      Фен Philips серії 7000 швидко досягає професійних результатів. Мільйони іонів підсилюють блиск вашого волосся, а технологія ThermoShield Advanced визначає температуру, щоб захистити волосся від перегрівання. Переглянути усі переваги

      Серія 7000 Фен

      На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся

      Фен Philips серії 7000 швидко досягає професійних результатів. Мільйони іонів підсилюють блиск вашого волосся, а технологія ThermoShield Advanced визначає температуру, щоб захистити волосся від перегрівання. Переглянути усі переваги

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        Серія 7000

        Серія 7000

        Фен

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        Усього:

        На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся

        з технологією ThermoShield Advanced

        • ThermoShield Advanced
        • На 30% швидше сушіння*
        • Тепловіддача стабільніша на 25%****
        • Іони води, мінеральні іони, у 8 разів******* більше іонів
        • Магнітні насадки
        Технологія ThermoShield Advanced захищає волосся від перегрівання

        Технологія ThermoShield Advanced захищає волосся від перегрівання

        Система з двома датчиками безперервно відстежує температуру у вашій кімнаті та постійно регулює температуру сушіння***, захищаючи ваше волосся від перегрівання. Температура сушіння волосся тепер на 25%**** стабільніша за будь-яких умов.

        Потужний потік повітря для прискорення сушіння на 30%*

        Потужний потік повітря для прискорення сушіння на 30%*

        Інноваційні лопаті вентилятора та спеціально розроблений нагрівальний елемент висушують волосся лише за 4 хвилини*****.

        Іони води

        Іони води

        Наповніть волосся додатковою вологою, щоб воно було м'якшим та більш здоровим на вигляд. Технологія водних іонів генерує в понад 1000 разів більше вологи, ніж без іонізатора.

        Мінеральні іони захищають від УФ-променів******

        Мінеральні іони захищають від УФ-променів******

        Зберігає волосся гладеньким і доглянутим: мінерально-іонна технологія захищає його від пошкоджень, які можуть бути спричинені ультрафіолетовими променями******.

        Система іонного догляду: у 8 разів******* більше іонів

        Система іонного догляду: у 8 разів******* більше іонів

        Негативні іони підсилюють блиск волосся, роблячи його гладеньким та красивим. Наша потужна іонна система генерує до 80 мільйонів іонів під час кожного сеансу сушіння.

        Тепер на 20% легший** для комфортної укладки

        Тепер на 20% легший** для комфортної укладки

        Фен ергономічної конструкції тепер на 20% легший**, тож зробити чудову укладку ще ніколи не було так просто.

        Інтелектуальний режим нагрівання та охолодження для комфортного сушіння протягом всього року, незалежно від сезону.

        Інтелектуальний режим нагрівання та охолодження для комфортного сушіння протягом всього року, незалежно від сезону.

        Зберігайте комфорт протягом усього року. Інтелектуальний режим нагрівання та охолодження автоматично встановлює найкращу температуру сушіння для поточного сезону*******. Сушіння феном у режимі «гарячий-холодний» також допомагає зберегти природний блиск волосся.

        Регулювання температури та швидкості роботи вентилятора: для будь-якого типу волосся та зачісок

        Регулювання температури та швидкості роботи вентилятора: для будь-якого типу волосся та зачісок

        Контролюйте процес укладки із 4 режимами температури та 2 режимами швидкості на інтуїтивно зрозумілій світлодіодній панелі. Використовуйте кнопку холодного обдуву для швидкої фіксації укладки: ця функція є незамінною для професійної укладки волосся.

        Споживання енергії для ефективної укладки менше на 22%********

        Споживання енергії для ефективної укладки менше на 22%********

        Фен споживає на 22% менше енергії********, забезпечуючи при цьому професійне сушіння та укладку.

        Працює краще, ніж фен потужністю 2300 Вт*********

        Працює краще, ніж фен потужністю 2300 Вт*********

        Завдяки покращеному повітряному потоку, тиску повітря і теплообміну цей фен потужністю 1800 Вт працює навіть краще, ніж стандартний фен потужністю 2300 Вт.

        Магнітна насадка для моделювання, що легко кріпиться

        Магнітна насадка для моделювання, що легко кріпиться

        Спрямовуйте гаряче повітря саме туди, де воно потрібно. Тонка насадка для моделювання та укладки волосся кріпиться на магнітах та ідеально фіксується.

        Дифузор для створення об’єму з магнітною насадкою

        Дифузор для створення об’єму з магнітною насадкою

        Укладайте кучеряве волосся без зусиль за допомогою нашого дифузора унікальної форми: зручна магнітна насадка зробить цей процес максимально легким.

        Технічні характеристики

        • Насадки

          Насадка
          11 м
          Магнітний дифузор
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність (Вт)
          1800 Вт
          Напруга
          220–240 В
          Двигун
          Постійний струм
          Довжина кабелю
          1,8 м

        • Характеристики

          Гак для зберігання
          Так
          Налаштування тепла/швидкості
          8

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технології для догляду

          Іонна технологія
          • У 8 разів більше іонів
          • Іон води
          • Мінеральний іон

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            • У порівнянні зі звичайним феном Philips BHD002
            • * У порівнянні з Philips MoistureProtect HP8280
            • * * Для середнього часу сушіння 4 хвилини
            • * * * У порівнянні з Phiilips BHD510
            • * * * * Для європеоїдного волосся середньої довжини (40 см) за лабораторних умов, з максимальною швидкістю і температурою. Фактичний результат може бути іншим.
            • * * * * * Мінеральна іонізація після 6 місяців впливу УФ-променів
            • * * * * * * У порівнянні з HP8232/20 в максимальному режимі
            • * * * * * * * У порівнянні з Philips MoistureProtect HP8281 (порівнювалися час сушіння в максимальному режимі тепла й швидкості)
            • * * * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 в максимальному режимі

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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