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На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся
Фен Philips серії 7000 швидко досягає професійних результатів. Мільйони іонів підсилюють блиск вашого волосся, а технологія ThermoShield Advanced визначає температуру, щоб захистити волосся від перегрівання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся
Фен Philips серії 7000 швидко досягає професійних результатів. Мільйони іонів підсилюють блиск вашого волосся, а технологія ThermoShield Advanced визначає температуру, щоб захистити волосся від перегрівання. Переглянути усі переваги
На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся
Фен Philips серії 7000 швидко досягає професійних результатів. Мільйони іонів підсилюють блиск вашого волосся, а технологія ThermoShield Advanced визначає температуру, щоб захистити волосся від перегрівання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На 30% швидше* та легше** сушіння.Максимальна турбота про волосся
Фен Philips серії 7000 швидко досягає професійних результатів. Мільйони іонів підсилюють блиск вашого волосся, а технологія ThermoShield Advanced визначає температуру, щоб захистити волосся від перегрівання. Переглянути усі переваги
Фен
Усього:
Система з двома датчиками безперервно відстежує температуру у вашій кімнаті та постійно регулює температуру сушіння***, захищаючи ваше волосся від перегрівання. Температура сушіння волосся тепер на 25%**** стабільніша за будь-яких умов.
Інноваційні лопаті вентилятора та спеціально розроблений нагрівальний елемент висушують волосся лише за 4 хвилини*****.
Наповніть волосся додатковою вологою, щоб воно було м'якшим та більш здоровим на вигляд. Технологія водних іонів генерує в понад 1000 разів більше вологи, ніж без іонізатора.
Зберігає волосся гладеньким і доглянутим: мінерально-іонна технологія захищає його від пошкоджень, які можуть бути спричинені ультрафіолетовими променями******.
Негативні іони підсилюють блиск волосся, роблячи його гладеньким та красивим. Наша потужна іонна система генерує до 80 мільйонів іонів під час кожного сеансу сушіння.
Фен ергономічної конструкції тепер на 20% легший**, тож зробити чудову укладку ще ніколи не було так просто.
Зберігайте комфорт протягом усього року. Інтелектуальний режим нагрівання та охолодження автоматично встановлює найкращу температуру сушіння для поточного сезону*******. Сушіння феном у режимі «гарячий-холодний» також допомагає зберегти природний блиск волосся.
Контролюйте процес укладки із 4 режимами температури та 2 режимами швидкості на інтуїтивно зрозумілій світлодіодній панелі. Використовуйте кнопку холодного обдуву для швидкої фіксації укладки: ця функція є незамінною для професійної укладки волосся.
Фен споживає на 22% менше енергії********, забезпечуючи при цьому професійне сушіння та укладку.
Завдяки покращеному повітряному потоку, тиску повітря і теплообміну цей фен потужністю 1800 Вт працює навіть краще, ніж стандартний фен потужністю 2300 Вт.
Спрямовуйте гаряче повітря саме туди, де воно потрібно. Тонка насадка для моделювання та укладки волосся кріпиться на магнітах та ідеально фіксується.
Укладайте кучеряве волосся без зусиль за допомогою нашого дифузора унікальної форми: зручна магнітна насадка зробить цей процес максимально легким.
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Технології для догляду
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