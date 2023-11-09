Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Догляд за волоссям
Усі серії
Фен Philips серії 7000
Підтримка
BHD720/10
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Посібник користувача
Заява про відповідність ЄС
Перевірте умови гарантійного обслуговування
Знайти сервісний центр
Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.
Гарантія
Наша політика гарантійного обслуговування виробів
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти