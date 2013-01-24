Природно пряме волосся за 5 хвилин*
Відкрийте для себе природно пряме і красиве волосся лише за 5 хвилин. Поєднання нашої технології ThermoProtect та дизайну щетинок забезпечує здорове на вигляд і слухняне волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природно пряме волосся за 5 хвилин*
Відкрийте для себе природно пряме і красиве волосся лише за 5 хвилин. Поєднання нашої технології ThermoProtect та дизайну щетинок забезпечує здорове на вигляд і слухняне волосся. Переглянути усі переваги
Природно пряме волосся за 5 хвилин*
Відкрийте для себе природно пряме і красиве волосся лише за 5 хвилин. Поєднання нашої технології ThermoProtect та дизайну щетинок забезпечує здорове на вигляд і слухняне волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природно пряме волосся за 5 хвилин*
Відкрийте для себе природно пряме і красиве волосся лише за 5 хвилин. Поєднання нашої технології ThermoProtect та дизайну щетинок забезпечує здорове на вигляд і слухняне волосся. Переглянути усі переваги
Турмалінове керамічне покриття для блискучого, гладенького, слухняного волосся.
Технологія ThermoProtect підтримує сталу температуру по всій щітці для запобігання перегріванню і захищеного, здорового на вигляд волосся.
Два налаштування температури (170 °C та 200 °C) для Вашого типу волосся.
Три типи щетинок лагідно розділяють і розпрямлюють волосся, захищаючи шкіру голови від перегрівання.
Конструкція лопатоподібної щітки дозволяє розпрямити більше волосся за раз.
Готовність до використання через 50 секунд.
Світлодіодний індикатор повідомляє, коли щітка готова до використання.
Шнур довжиною 1,8 м.
Гнучкий шнур для комфортного використання.
Технології для догляду
Характеристики
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Обслуговування