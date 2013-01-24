Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

StyleCare Essential

Щітка для випрямлення волосся

BHH880/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Природно пряме волосся за 5 хвилин* Природно пряме волосся за 5 хвилин* Природно пряме волосся за 5 хвилин*
    -{discount-value}

    StyleCare Essential Щітка для випрямлення волосся

    BHH880/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Природно пряме волосся за 5 хвилин*

    Відкрийте для себе природно пряме і красиве волосся лише за 5 хвилин. Поєднання нашої технології ThermoProtect та дизайну щетинок забезпечує здорове на вигляд і слухняне волосся. Переглянути усі переваги

    StyleCare Essential Щітка для випрямлення волосся

    Природно пряме волосся за 5 хвилин*

    Відкрийте для себе природно пряме і красиве волосся лише за 5 хвилин. Поєднання нашої технології ThermoProtect та дизайну щетинок забезпечує здорове на вигляд і слухняне волосся. Переглянути усі переваги

    Природно пряме волосся за 5 хвилин*

    Відкрийте для себе природно пряме і красиве волосся лише за 5 хвилин. Поєднання нашої технології ThermoProtect та дизайну щетинок забезпечує здорове на вигляд і слухняне волосся. Переглянути усі переваги

    StyleCare Essential Щітка для випрямлення волосся

    Природно пряме волосся за 5 хвилин*

    Відкрийте для себе природно пряме і красиве волосся лише за 5 хвилин. Поєднання нашої технології ThermoProtect та дизайну щетинок забезпечує здорове на вигляд і слухняне волосся. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all straighteners

      Природно пряме волосся за 5 хвилин*

      Гладеньке, блискуче, слухняне волосся

      • Надвелика ділянка щітки
      • Технологія ThermoProtect
      • Турмалінове керамічне покриття
      Турмалінове керамічне покриття

      Турмалінове керамічне покриття

      Турмалінове керамічне покриття для блискучого, гладенького, слухняного волосся.

      Технологія ThermoProtect

      Технологія ThermoProtect

      Технологія ThermoProtect підтримує сталу температуру по всій щітці для запобігання перегріванню і захищеного, здорового на вигляд волосся.

      2 налаштування температури для Вашого типу волосся

      2 налаштування температури для Вашого типу волосся

      Два налаштування температури (170 °C та 200 °C) для Вашого типу волосся.

      Три типи щетинок

      Три типи щетинок

      Три типи щетинок лагідно розділяють і розпрямлюють волосся, захищаючи шкіру голови від перегрівання.

      Велика лопатоподібна щітка

      Велика лопатоподібна щітка

      Конструкція лопатоподібної щітки дозволяє розпрямити більше волосся за раз.

      Швидке нагрівання

      Швидке нагрівання

      Готовність до використання через 50 секунд.

      Індикатор готовності до використання

      Індикатор готовності до використання

      Світлодіодний індикатор повідомляє, коли щітка готова до використання.

      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м.

      Гнучкий шнур

      Гнучкий шнур

      Гнучкий шнур для комфортного використання.

      Технічні характеристики

      • Технології для догляду

        Турмалінове керамічне покриття
        Так
        ThermoProtect
        Так

      • Характеристики

        Налаштування температури
        • 2 налаштування
        • 170 °C та 200 °C
        Форма щітки
        Лопатоподібна
        Ділянка охоплення щіткою (мм)
        116 Д x 60 Ш
        Кількість нагрітих щетинок
        111
        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.

      • Простота у користуванні

        Гак для зберігання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Технічні характеристики

        Розмір виробу (мм)
        350 Д x 75 Ш x 48 Г
        Загальна кількість щетинок
        247
        Тип нагрівача
        PTC
        Світлодіодний індикатор
        Білий колір
        Довжина шнура
        1,8 м
        Напруга
        Універсальне  В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • Перевірено на 33 жінках із волоссям середньої довжини. Тестування проводилося у Китаї.

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись