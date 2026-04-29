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Щітка-випрямляч Philips серії StyleCare Essential

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Щітка-випрямляч Philipsсерії StyleCare Essential

BHH880/00

Щітка-випрямляч Philips серії StyleCare Essential

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Інструкції і документація

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF файл, 495.3 kB
  • 6 March 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 9.7 MB
  • 13 May 2025

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