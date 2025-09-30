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Розширена гарантія 3 роки
Технологія ThermoProtect підтримує сталу температуру для запобігання перегріванню
3 типи щетинок
3 температурні режими
Іонізація
Керамічне покриття, збагачене аргановою олією
Температура щетинок залишається оптимальною, щоб мінімізувати пошкодження волосся від перегрфівання та зменшити тертя, завдяки чому волосся природним чином залишається прямим, шовковистим і гладеньким.
Три типи щетинок лагідно розділяють і розпрямлюють волосся, захищаючи шкіру голови від перегрівання.
Конструкція лопатоподібної щітки дозволяє розпрямити більше волосся за раз.
4.8
з 5
273
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Lubasya
30/09/2025
Україна
Краще, ніж праска для волосся
В мене тонке пористе волосся. Після кожного миття доводиться вирівнювати праской. Це займає досить багато часу. З цією щіткою процес вирівнювання набагато швидший і простіший. Не так ідеально, як праскою, але дуже класно і зачіска виходить чудова, а, головне, не займає пів години, як раніше
Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000
Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000
shemetova_official
02/01/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Задоволена покупкою! Дуже якісний продукт.
Дуже задоволена покупкою! Швидка доставка, якісна упаковка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000
MikA&
10/08/2023
Україна
Дуже задоволена покупкою.
Нарешті моє густе і жорстке волосся стало слухняним. Щітка дуже добре вирівнює волосся,а головне швидко,зручно лежить в руці. Довго вагалась купляти чи ні,та тепер не шкодую. Рекомендую до покупки таку щітку.
Плюси
Дуже зручно і швидко розгладжує волосся.
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH880/00 серії StyleCare Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH880/00 серії StyleCare Essential
На основі результатів тестування в побутових умовах із залученням 96 жінок із різними типами волосся в Польщі. Застосовувалося за температур до 170 °C та 200 °C