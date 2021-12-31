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    5000

    Щітка для випрямлення волосся

    BHH885/00
    Загальна оцінка / 5
    • Природне пряме волосся за 5 хвилин* Природне пряме волосся за 5 хвилин* Природне пряме волосся за 5 хвилин*
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      5000 Щітка для випрямлення волосся

      BHH885/00
      Загальна оцінка / 5

      Природне пряме волосся за 5 хвилин*

      Усього за 5 хвилин втільте мрію про природне пряме, красиве та блискуче волосся. Наша технологія ThermoProtect із системою іонного догляду в поєднані із щетинками особливої конструкції надає волоссю здорового й слухняного вигляду. Переглянути усі переваги

      5000 Щітка для випрямлення волосся

      Природне пряме волосся за 5 хвилин*

      Усього за 5 хвилин втільте мрію про природне пряме, красиве та блискуче волосся. Наша технологія ThermoProtect із системою іонного догляду в поєднані із щетинками особливої конструкції надає волоссю здорового й слухняного вигляду. Переглянути усі переваги

      Природне пряме волосся за 5 хвилин*

      Усього за 5 хвилин втільте мрію про природне пряме, красиве та блискуче волосся. Наша технологія ThermoProtect із системою іонного догляду в поєднані із щетинками особливої конструкції надає волоссю здорового й слухняного вигляду. Переглянути усі переваги

      5000 Щітка для випрямлення волосся

      Природне пряме волосся за 5 хвилин*

      Усього за 5 хвилин втільте мрію про природне пряме, красиве та блискуче волосся. Наша технологія ThermoProtect із системою іонного догляду в поєднані із щетинками особливої конструкції надає волоссю здорового й слухняного вигляду. Переглянути усі переваги

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        5000

        5000

        Щітка для випрямлення волосся

        Усього:

        Природне пряме волосся за 5 хвилин*

        Іонний догляд гладенького і блискучого волосся

        • Технологія ThermoProtect
        • Функція іонізації
        • Керамічне покриття з аргановою олією
        Технологія ThermoProtect мінімізує пошкодження волосся від нагрівання

        Технологія ThermoProtect мінімізує пошкодження волосся від нагрівання

        Технологія іонного догляду вивільняє мільйони іонів, запобігає сплутуванню і забезпечує красиве та блискуче волосся

        Три типи щетинок

        Три типи щетинок

        Три типи щетинок лагідно розділяють і розпрямлюють волосся, захищаючи шкіру голови від перегрівання.

        Велика лопатоподібна щітка

        Велика лопатоподібна щітка

        Конструкція лопатоподібної щітки дозволяє розпрямити більше волосся за раз.

        Швидке нагрівання

        Швидке нагрівання

        Готовність до використання через 50 секунд.

        Індикатор готовності до використання

        Індикатор готовності до використання

        Світлодіодний індикатор повідомляє, коли щітка готова до використання.

        Іонний догляд гладенького і блискучого волосся

        Іонний догляд гладенького і блискучого волосся

        Технологія іонного догляду вивільняє мільйони іонів, запобігає сплутуванню і забезпечує красиве та блискуче волосся

        Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

        Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

        Шнур довжиною 1,8 м.

        Гнучкий шнур

        Гнучкий шнур

        Гнучкий шнур для комфортного використання.

        Три налаштування температури відповідно до типу волосся

        Три налаштування температури відповідно до типу волосся

        Три налаштування температури (150 °C, 170 °C, 200 °C) відповідно до типу волосся.

        Керамічне покриття, збагачене аргановою олією

        Керамічне покриття, збагачене аргановою олією

        Щетини з керамічним покриттям, збагаченим аргановою олією, плавно ковзає по волоссю для створення природних прямих і блискучих зачісок.

        Технічні характеристики

        • Простота у користуванні

          Автоматичне вимкнення
          через 60 хв.
          Гак для зберігання
          Так
          Довжина шнура
          1,8 м
          Налаштування температури
          • 3 налаштування
          • 150 °C–170 °C–200 °C
          Напруга
          Універсальне V
          Гнучкий шнур
          Так
          Форма щітки
          Лопатоподібна
          Ділянка охоплення щіткою (мм)
          116 Д x 60 Ш
          Тип нагрівача
          PTC
          Кількість нагрітих щетинок
          111
          Розмір виробу (мм)
          350 Д x 75 Ш x 48 Г
          Загальна кількість щетинок
          247
          Світлодіодний індикатор
          Білий колір

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технології для догляду

          ThermoProtect
          Так
          Із вмістом арганової олії
          Так

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