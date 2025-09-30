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  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*
  • Природне пряме волосся за 5 хвилин*

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Щітка-випрямляч Philipsсерії 5000

BHH885/00

4.8
| (273) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Природне пряме волосся за 5 хвилин*
Усього за 5 хвилин втілюйте свої мрії про природне пряме, красиве та блискуче волосся. Наша технологія ThermoProtect із системою іонного догляду в поєднані із щетинками особливої конструкції надає волоссю здорового й слухняного вигляду.
Переглянути всі переваги

Іонний догляд гладенького і блискучого волосся

Природне пряме волосся за 5 хвилин*

  • Технологія ThermoProtect підтримує сталу температуру для запобігання перегріванню

  • 3 типи щетинок

  • 3 температурні режими

  • Іонізація

  • Керамічне покриття, збагачене аргановою олією

ThermoProtect minimizes heat damage on hair

ThermoProtect minimizes heat damage on hair

Температура щетинок залишається оптимальною, щоб мінімізувати пошкодження волосся від перегрфівання та зменшити тертя, завдяки чому волосся природним чином залишається прямим, шовковистим і гладеньким.

Три типи щетинок

Три типи щетинок

Три типи щетинок лагідно розділяють і розпрямлюють волосся, захищаючи шкіру голови від перегрівання.

Велика лопатоподібна щітка

Велика лопатоподібна щітка

Конструкція лопатоподібної щітки дозволяє розпрямити більше волосся за раз.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

273

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

30/09/2025

Україна

Україна

Краще, ніж праска для волосся

В мене тонке пористе волосся. Після кожного миття доводиться вирівнювати праской. Це займає досить багато часу. З цією щіткою процес вирівнювання набагато швидший і простіший. Не так ідеально, як праскою, але дуже класно і зачіска виходить чудова, а, головне, не займає пів години, як раніше

Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000

Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000

02/01/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Задоволена покупкою! Дуже якісний продукт.

Дуже задоволена покупкою! Швидка доставка, якісна упаковка.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000

10/08/2023

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою.

Нарешті моє густе і жорстке волосся стало слухняним. Щітка дуже добре вирівнює волосся,а головне швидко,зручно лежить в руці. Довго вагалась купляти чи ні,та тепер не шкодую. Рекомендую до покупки таку щітку.

Плюси

Дуже зручно і швидко розгладжує волосся.

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH880/00 серії StyleCare Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Щітка-випрямляч Philips BHH880/00 серії StyleCare Essential

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      Примітки

      1. На основі результатів тестування в побутових умовах із залученням 96 жінок із різними типами волосся в Польщі. Застосовувалося за температур до 170 °C та 200 °C