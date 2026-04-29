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Щітка-випрямляч Philips серії 5000

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Щітка-випрямляч Philipsсерії 5000

BHH885/00

Щітка-випрямляч Philips серії 5000

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Посібник користувача

  • PDF файл, 4.5 MB
  • 6 November 2025

Заява про відповідність ЄС - English (US)

  • PDF файл, 684.9 kB
  • 26 February 2026

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