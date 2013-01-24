Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем
Спеціально створений для легкого та швидкого моделювання за допомогою довгих пластин із кератином та 10 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем
Спеціально створений для легкого та швидкого моделювання за допомогою довгих пластин із кератином та 10 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги
Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем
Спеціально створений для легкого та швидкого моделювання за допомогою довгих пластин із кератином та 10 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем
Спеціально створений для легкого та швидкого моделювання за допомогою довгих пластин із кератином та 10 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги
Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах, запобігаючи перегріванню для захисту волосся.
Керамічні пластини з кератином гладко ковзають по волоссю для швидкої та легкої укладки.
Вибирайте температуру від 160 °C до 230 °C для забезпечення тривалого результату і з меншим ризиком пошкодити волосся.
Змінні налаштування температури забезпечують кращий контроль. Нижчі температури – для причепурювання в останній момент і лагідної укладки. Вищі температури – для тривалих результатів.
Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.
Щипці мають функцію автоматичного вимкнення для безпечного використання. Вони автоматично вимикаються через 60 хвилин.
Пластини можна зафіксувати разом для безпечного та легкого зберігання.
Підтримка напруги 110–240 В. Можна використовувати в будь-якій країні світу.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування