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  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
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  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
  • Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем

Додаткові -10% за реєстрацію

Стайлер-випрямляч Philipsсерії 3000

BHS377/00

4.8
| (138) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем
Спеціально створений для легкого та швидкого моделювання за допомогою довгих пластин із кератином та 10 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect.
Переглянути всі переваги

Гладеньке та блискуче волосся з турботою і контролем

  • Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло, запобігаючи перегріванню

  • 10 температурних режимів

  • Швидке нагрівання 30 сек

  • Довгі 100-мм пластини

  • Керамічні пластини з кератином

Технологія ThermoProtect

Технологія ThermoProtect

Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах, запобігаючи перегріванню для захисту волосся.

Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

Керамічні пластини з кератином гладко ковзають по волоссю для швидкої та легкої укладки.

Діапазон температури від 160 °C до 230 °C

Діапазон температури від 160 °C до 230 °C

Вибирайте температуру від 160 °C до 230 °C для забезпечення тривалого результату і з меншим ризиком пошкодити волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

138

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

3
2

04/09/2025

Україна

Україна

Чудово

Стайлер чудовий. Волосся випрямляє гарно і швидко. Дуже задоволена

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000

08/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже зручний у використанні. Інструкція написана доступною мовою

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS378/00 серії 3000

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS378/00 серії 3000

29/08/2024

Україна

Україна

Стайлер

Оперативна відправка товару. При отриманні, перевірено на якість. Дуже задоволена. Дякую за продукцію, яка робить жінок чарівними! Всім миру та здоров'я!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS375/00 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS375/00 серії 3000

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