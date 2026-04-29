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Стайлер-випрямляч Philips серії 3000

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Стайлер-випрямляч Philipsсерії 3000

BHS377/00

Стайлер-випрямляч Philips серії 3000

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Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 559.5 kB
  • 16 June 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 1.8 MB
  • 15 April 2022

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