Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
+1 рік сервісу
Гладенька шкіра до 4 тижнів*
Широка епіляційна головка з керамічними дисками
Підсвітка OptiLight
Вологе або сухе використання
5 аксесуарів у комплекті
Технологія подвійної дії синхронізує безперервні рухи довгих керамічних пінцетів для міцного захоплювання і видалення волосків довжиною від 0,5 мм. Широка головка епілятора з довшими на 50% пінцетами видаляє більше волосся за один раз*. Досягніть гладкості шкіри на кілька тижнів без зайвих турбот.
Наші пінцети також за хвилину обертаються швидше, ніж Braun Silk-épil 9.
32 керамічні диски з гіпоалергенного матеріалу для комфортної обробки. Вони легко ковзають із меншим тертям і кращим контактом зі шкірою*. 91% жінок підтвердили, що шкіра почувається чудово під час епіляції**.
4.6
з 5
733
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Mandarinkanatalya
05/03/2026
Україна
Просто чудовий епілятор
Доброго дня. Хотіла похвалити ваш епілятор. Я користуюся і це просто чудо. Для мене тепер епіляція із каторги перетворилася на практично безболісну процедуру із мінімумом зусиль. Волосся росте повільно після неї і підтримувати гладкість ніжок дуже легко. Взагалі прилад досить продуманий і зроблений на совість. Особливо в захваті від насадки для бриття , чесне слово вона бриє краще ніж деякі чоловічі бритви для бороди. Дуже дякую за те, що робите якісні речі , я дуже поважаю вашу фірму.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000
Пальчик
16/09/2025
Україна
Перевірений покупець
Доброго дня! Відмінний подарунок, швидка доставка надіюсь у використанні все буде супер. Дякую!
Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000
Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000
Lilit9
27/07/2025
Україна
чудовий пристрій
супер , шкодую що не купила раніше. спочатку процедури трішки неприємно, а потім тіло звикає і все добре. гладенька шкіра, без зайвого волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000
Виміряно для обох ніг нижче колін. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.
IF Design Award 2016.