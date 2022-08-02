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Епілятор Philips серії 8000

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Епілятор Philipsсерії 8000

BRE710/00

Епілятор Philips серії 8000

Більше не доступний

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  • Відео про те, як користуватися, як робити епіляцію та як використовувати епілятор серії 8000 для сухого гоління
    Відео про те, як користуватися, як робити епіляцію та як використовувати епілятор серії 8000 для сухого гоління

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Інструкції і документація

Посібник користувача

  • PDF файл, 5.1 MB
  • 20 November 2025

Заява про відповідність ЄС

  • PDF файл, 653.7 kB
  • 17 December 2024

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